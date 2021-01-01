روسيا تستعد للحرب .. تنشر قواتها على حدود أوكرانيا



روسيا تستعد للحرب روسيا تستعد للحرب





في تطور خطير واصلت روسيا حشد قواتها بالقرب من أوكرانيا في الأسابيع الأخيرة، بينما تضغط على الولايات المتحدة لإجراء محادثات بشأن الضمانات الأمنية التي تسعى للحصول عليها.





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وأكد الكرملين اليوم الجمعة، أنه يحتفظ بالحق في نقل قواته على الأراضي الروسية بالشكل الذي يراه مناسبًا، وأن الدول الغربية تقوم بمناورات عسكرية استفزازية بالقرب من حدودها.واتهم زعماء أمريكيون وأوروبيون وأوكرانيون روسيا بإعادة حشد قوات قرب الحدود الأوكرانية منذ أكتوبر بعد حشد قصير في وقت سابق في أبريل عندما نشر ماكسار صورا.وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن وقادة آخرون إن موسكو تدرس على ما يبدو هجومًا على أوكرانيا الشهر المقبل، وهو أمر نفته موسكو مرارًا.وأظهرت الصور التي نُشرت في وقت متأخر من يوم الخميس قاعدة في شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا من أوكرانيا في عام 2014 ، مليئة بمئات المركبات المدرعة والدبابات اعتبارًا من 13 ديسمبر.وقال ماكسار إن وحدة جديدة على مستوى اللواء، تتألف من عدة مئات من المركبات المدرعة التي تشمل مركبات قتال مشاة من سلسلة BMP ودبابات ومدفعية ذاتية الدفع ومعدات دفاع جوي ، وصلت إلى الحامية الروسية.وقال ماكسار في بيان “خلال الشهر الماضي، لاحظت صور الأقمار الصناعية عالية الدقة الخاصة بنا عددًا من عمليات الانتشار الروسية الجديدة في شبه جزيرة القرم وكذلك في العديد من مناطق التدريب في غرب روسيا على طول محيط الحدود الأوكرانية”.وأشارت إلى زيادة النشاط في ثلاثة مواقع في شبه جزيرة القرم وخمسة مواقع في غرب روسيا.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس، إن روسيا تريد تجنب الصراع لكنها بحاجة إلى رد “فوري” من الولايات المتحدة وحلفائها على مطالبها بضمانات أمنية.وقالت موسكو إنها تتوقع بدء محادثات مع مسؤولين أمريكيين بشأن الموضوع في يناير في جنيف.وقال بوتين يوم الجمعة إن روسيا أجرت تجربة إطلاق صاروخ تفوق سرعتها سرعة الصوت.ويأتي الاختبار في أعقاب اختبارات سابقة الشهر الجاري، وفي أكتوبر، وفي يوليو كجزء مما قال إنه جيل جديد من أنظمة الأسلحة التي لا مثيل لها.وردا على سؤال يوم الجمعة عن تعزيز القوات الروسية بالقرب من أوكرانيا، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن موسكو تعمل للدفاع عن أمنها.وقال بيسكوف: 'تقوم روسيا بتحريك قواتها حول أراضيها على خلفية الأعمال غير الودية للغاية من قبل خصومنا في الناتو والولايات المتحدة ودول أوروبية مختلفة يقومون بمناورات واضحة للغاية بالقرب من حدودنا، وهذا يجبرنا على اتخاذ اجراءات معينة لضمان امننا".كما اتهمت روسيا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي باستخدام خط أنابيب نورد ستريم 2 المزمع نقل الغاز الروسي إلى أوروبا كورقة مساومة.وهدد الغرب بقطع خط الأنابيب، الذي ينتظر الموافقة التنظيمية في ألمانيا، إذا غزت روسيا أوكرانياوهدد بايدن باتخاذ إجراءات اقتصادية وغيرها من الإجراءات القوية انتقاما من أي غزو، بناء على العقوبات المفروضة على موسكو في 2014 ضم شبه جزيرة القرم ودعم التمرد الانفصالي المستمر من قبل القوات الموالية لروسيا في شرق أوكرانيا.وقال مسؤول أمريكي إن الإجراءات الانتقامية الجديدة قد تشمل ضوابط صارمة على الصادرات.وتقول روسيا إنها تريد من حلف شمال الأطلسي وقف توسعها شرقا وتسعى للحصول على ضمانات بأن التحالف العسكري الغربي لن ينشر أسلحة هجومية معينة في أوكرانيا ودول مجاورة أخرى.وأظهرت صور ماكسار الأخرى حشودا في ساحة انطلاق سولوتي في روسيا بالقرب من الحدود الأوكرانية ، مع صور التقطت في بداية ديسمبر كانون الأول تظهر تركيزا أكبر من المعدات العسكرية مقارنة بشهر سبتمبر.وأظهرت صور أيضا حشودا متواصلة في يلنيا، وهي بلدة روسية تبعد حوالي 160 ميلا (260 كيلومترا) شمال الحدود الأوكرانية ، وفي ساحة تدريب بوجونوفو بالقرب من مدينة فورونيج بجنوب روسيا.