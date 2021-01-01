إعادة تشغل نافورة حديقة غرناطة بمصر الجديدة بعد توقف 10 سنوات



إعادة تشغل نافورة حديقة غرناطة إعادة تشغل نافورة حديقة غرناطة

انتهت محافظة القاهرة من تطوير حديقة غرناطة، بمنطقة مصر الجديدة، من خلال هيئة نظافة القاهرة، حيث وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بإصلاح وتشغيل نافورة حديقة غرناطة التاريخية بعد توقفها لمدة 10 سنوات، حيث تم الانتهاء من تطويرها ورفع كفاءتها.





وكلف اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وانارة القاهرة للورش الإنتاجية بالهيئة بإصلاح وتشغيل نافورة الحديقة، وتم الانتهاء من رفع كفاءة النافورة وتشغيلها بأيدي مهندسي وفني الورش، تحت إشراف مهندس أسعد محمد مدير عام الورش الإنتاجية، وتم إعادة المظهر الحضاري والجمالي للحديقة.



وتمتلك الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، عدد من الورش الإنتاجية وورش صيانة المعدات والتي تم تطويرها مؤخرا، واجرى اليوم السابع، جولة بالورش لرصد أهم ما تنتجه تلك الورش.



وتمتلك الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، ورش المعدات الثقيلة ويقع على مساحة 5100 م2 ويضم ورش إصلاح وورش خدمة ومبنى إدارى ومسجد ومغسلة ومخازن وغرفتى أمن وكهرباء، كما تمتلك الهيئة، الورش الإنتاجية ويقع على مساحة 2.8 فدان وتضم الورش 325 عامل و17 قسم تشمل حدادة ونجارة ولحام وسمكره وسروجية وبراده وترزية وكهرباء ونقاشة ومسبك لتلبية احتياجات الهيئة.



كما تمتلك الهيئة قسم نجارة به أحدث الماكينات لتصنيع غرف نوم وأنتريهات ومكاتب وبرجولات، وقسم الحدادة و ورشة السمكرة والتي تصنع صناديق القمامة بدلا من شرائها.

