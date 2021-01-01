مشهد يثير رعب المواطنين للمرة الثانية في أسبوع (صورة)

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صورة الخبر: عثور الأهالي على 13 حمارا مذبوحا ومسلوخ
عثور الأهالي على 13 حمارا مذبوحا ومسلوخ

شهدت إحدى القرى المصرية في محافظة الغربية عثور الأهالي على 13 حمارا مذبوحا ومسلوخ الجلد بجوار مصرف امتداد شوبر في نطاق القرية، وانتقلت الأجهزة المعنية والطب البيطرى وتم دفن الحمير.

وفوجئ أهالي قرية محلة مرحوم التابعة لمركز طنطا بالعثور على 13 حمارا مذبوحا ومسلوخا ومسروقا منها الجلود والآذان والذيول، وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية إلى موقع البلاغ، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقال مدير عام الطب البيطري بالغربية، حاتم أنور، إن أهالي إحدى قرى مركز طنطا اليوم عثروا على هذه الحمير المذبوحة والمسلوخة جلودها، لافتا أن المعاينة التي قامت بها مديرية الطب البيطري في واقعة مصرف قرية محلة مرحوم بدائرة مركز طنطا، أثبتت أخذ الجلود والآذان والذيول للحمير وترك بقية الأجزاء سليمة بما فيها اللحوم.

وكان أهالي قرية محلة مرحوم مركز طنطا، عثروا أيضا خلال الأيام الماضية على 20 حمارا مسلوخا ومذبوحا ليصل، إجمالي الحمير إلى 33 حمارا هذا الشهر.

المصدر: الأهرام

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