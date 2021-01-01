ﻭﺟﺒﺔ ﺭﺟﻴﻢ ﺍﻟﺤﻠﻴﺐ ﻭﺍﻟﺸﻮﻓﺎﻥ إﻧﻘﺎﺹ ﺍﻟﻮﺯﻥ

هناك العديد من الوصفات والوجبات التي يمكن أن نتبعها في الريجيم ولكن افضلها هي ﻭﺟﺒﺔ ﺭﺟﻴﻢ ﺍﻟﺤﻠﻴﺐ ﻭﺍﻟﺸﻮﻓﺎﻥ ﻻﻧﻘﺎﺹ ﺍﻟﻮﺯﻥ 8 ﻛﻴﻠﻮ ﻓﻲ 20 ﻳﻮﻡ
المكونات
ﻛﻮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻠﻴﺐ ﻗﻠﻴﻞ ﺍﻟﺪﺳﻢ .
ﻣﻠﻌﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺴﻞ ﺍﻻﺑﻴﺾ .
ﻧﺼﻒ ﻛﻮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻮﻓﺎﻥ .
ﺭﺷﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻓﺔ .
3 ﺣﺒﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﺮ .
ﺭﺷﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻠﺢ .
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺭﺟﻴﻢ ﺍﻟﺤﻠﻴﺐ ﻭﺍﻟﺸﻮﻓﺎﻥ ﻻﻧﻘﺎﺹ ﺍﻟﻮﺯﻥ 8 ﻛﻴﻠﻮ ﻓﻲ 20 ﻳﻮﻡ
ﻳﻮﺿﻊ ﺍﻟﺤﻴﻠﺐ ﻭﺍﻟﻘﺮﻓﺔ ﻭﺍﻟﻤﻠﺢ ﻓﻲ ﻭﻋﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻧﺎﺭ ﻫﺎﺩﺋﺔ ﻭﻳﺘﺮﻙ ﺣﺘﻰ ﻳﻐﻠﻲ .
ﻳﻀﺎﻑ ﺍﻟﺸﻮﻓﺎﻥ ﻭﻳﻘﻠﺐ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻠﻴﺐ ﺛﻢ ﻳﻐﻄﻰ ﺍﻟﻮﻋﺎﺀ ﻭﻳﺘﺮﻙ ﻟﻤﺪﺓ 5 ﺩﻗﺎﺋﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺭ .
ﻳﺴﻜﺐ ﺍﻟﺸﻮﻓﺎﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻠﻴﺐ ﻭﻳﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻌﺴﻞ ﻭﺍﻟﺘﻤﺮ ﺍﻟﻤﻘﻄﻊ
طبعا مع اتباع البرنامج هذا
ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﻫﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
ﺍﺟﻌﻞ ﻭﺟﺒﺔ ﺍﻟﺸﻮﻓﺎﻥ ﺑﺎﻟﺤﻠﻴﺐ ﻫﻲ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻟﻮﺟﺒﺔ ﻓﻲ ﻳﻮﻣﻚ ﻭﻻ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻚ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻘﻂ .
ﻣﺎﺭﺱ ﺍﻟﻤﺸﻲ ﻟﻤﺪﺓ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ 30 ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻳﻮﻣﻴﺎ .
ﻣﺎﺭﺱ ﺃﻱ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻤﺸﻲ ﻟﻤﺪﺓ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ 20 ﺩﻗﻴﻘﺔ
منقوع الشوفان للتنحيف
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