

فرم اللحم الجملي فرم اللحم الجملي



تعد طريقة طريقة فرم اللحم الجملي بدون مفرمة ليست صعبة ولكن يجب ان تتبع التعليمات ونقدم لكي طرق مختلفة في فرم اللجم بدون مفرمة.



طريقة فرم اللحم الجملي بدون مفرمة



أ قطعة لحم مخلية



الخطوة 1: قم بتقطيع قطعة اللحم بزاوية 45 درجة ، وقطع 75٪ فقط من الطريق - لا تقطع حتى القاع. اجعل سمك شرائحك حوالي بوصة.

الخطوة 2: اقلب قطعة اللحم وكرر الخطوة 1 ، التقطيع بزاوية 45 درجة في الاتجاه المعاكس.

الخطوة 3: اقلب اللحم مرة أخرى ، واقطعه بزاوية 90 درجة هذه المرة ، مرة أخرى 75٪ من الطريق ، مع ¼-inch بين كل شريحة.

الخطوة 4: اقلب اللحم وكرر الخطوة 3.

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الخطوة 5: الآن قم بتجميع اللحم في كومة ، وباستخدام جزء السكين أو الساطور الأقرب للمقبض ، قم بفرم اللحم بسرعة من اليسار إلى اليمين عدة مرات.لم يكن لديك محضر طعام ، فلا بأس بذلك. تتطلب طريقة السكين مزيدًا من الجهد والوقت ، ولكنك ستنتهي مع دجاج مفروم مثالي أو لحم بقري مفروم لفطيرة الراعي أو كرات اللحم الإيطالية الكلاسيكية ، على سبيل المثال.لهذه الطريقة ، ستحتاج إلى الحصول على سكين حاد - نوصي باستخدام إما سكين الجزار أو سكين الطاهي (ولا تنس مبراة السكين !). بالإضافة إلى ذلك ، سوف تحتاج إلى لوح تقطيع نظيف .الخطوة 1: قم بعمل التخفيضات الأولىابدأ بتقطيع قطع اللحم بزاوية 45 درجة. كن حذرًا ، لأنك لا تريد تقطيع اللحم بالكامل. اهدف إلى قطعها بنسبة 75٪ من الطريق.الخطوة 2: اقلب وكرربعد ذلك ، سترغب في أخذ قطعة اللحم وتقليبها. ستكرر ما فعلته في الخطوة الأولى - قطع 75٪ من الطريق بزاوية 45 درجة.الخطوة 3: مرة أخرى ، اقلب وكرراقلبها مرة أخرى وقم بإجراء تخفيضات ، لكن هذه المرة ، يجب أن تكون بزاوية 90 درجة.الخطوة 4: مرة أخرى ، اقلبها وكررهاأخيرًا ، ستحتاج إلى قلب قطعة اللحم مرة أخرى ثم إجراء القطع مرة أخرى بزاوية 90 درجة.الآن ، يجب أن يكون اللحم مطحونًا طازجًا وأن يكون القوام مثاليًا لأي وصفة تقوم بإعدادها. كرر التقليب والقطع مرة أو مرتين أخريين إذا أردت حبات أدق.