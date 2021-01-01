7 وصفات للفشار.. الشوكولاتة والكراميل أبرزها



وصفات للفشار وصفات للفشار



وصفات للفشار من أكثر الطرق التي يبحث عنها الكثيرون، وللفشار فوائد عدة و كثيرة تدفع الناس إلى تناوله كوجبة سناكس خلال اليوم فالفشار من الأطعمة الخفيفة والصحية أيضا.



فهناك العديد من الوصفات المختلة والشهية للفشار يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بأسهل الخطوات و أقل المقادير، فنقدم لكم خلال السطور التالية مجموعة من الوصفات المتنوعة للفشار.



طريقة عمل فشار بالزبدة

مقادير فشار بالزبدة

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نصف كوب حبوب فشارنصف كوب سكر3 ملعقة كبيرة زيتطريقة تحضير فشار بالزبدة:-يذوب السكر مع الزيت والزبدة ويضاف الفشار.-يغطى ويترك على النار حتى تتفتح حباب الفشار ثم يقدم.طريقة عمل فشار بالكراميلمقادير فشار بالكراميلفشار2 كوب سكر بنينصف ك كورن سيرب أو جلوكوز2 ملعقة صغيرة ملحنصف ملعقة صغيرة بيكنج صودالوز محمص شرائحطريقة تحضير فشار بالكراميل:- يوضع السكر البني مع الكورن سيرب أو الجلوكوز على النار حتى يذوب تماما.- يضاف البيكنج صودا والملح ثم يرفع من على النار ويصب على الفشار مع اللوز المحمص.-يقلب جيدا ويفرد في صينية ويوضع في الفرن ثم يقدم ساخن.طريقة عمل فشار باللوزمقادير فشار باللوزذرة فشارعسل ابيضزبدةلوز محمر مفرومسبرنكل ملونطريقة تحضير فشار باللوز:-يذوب العسل في الزبدة مع قليل من الماء الدافئ.-ثم يخلط مع الفشار.-ثم يضاف اللوز والسبرينكلز.-ويقدم باردا.طريقة عمل فشار بالشيكولاتة والفواكهمقادير فشار بالشيكولاتة والفواكهفشارشيكولاتة غامقة مذوبةشيكولاتة بيضاء مذوبةصوص كراميلفراولةكيويأناناسطريقة تحضير فشار بالشيكولاتة والفواكه:- افردي الفشار على ورق زبدة.- غطيه بالشوكولاتة البيضاء والغامقة واتركيه حتى تتماسك الشوكولاتة.- اخلطي الفشار مع الفواكه وزينيه بصوص الكراميل وقدميه باردا.طريقة عمل الفشار بالجبنةفشار بالجبنة من المسليات التي يعشقها الكثير من الأشخاص نظرا لمذاقه الشهي و اللذيذ مما يدفع الكثير إلي تناولها و شرائه من المحلات.قدمت الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا طريقة عمل طريقة عمل الفشار بالجبنة في المنزل.مقادير فشار بالجبنةذرة فشارزبدةزيتجبنة شيدر مبشور احمرجبنة شيدر مبشور اصفربهارات مشكلةزعترملحفلفل أسودطريقة تحضير فشار بالجبنة الشيدر:- ذوبي الزبدة مع الزيت ثم ضيفي البهارات والزعتر.- ضيفي ذرة الفشار وغطي الوعاء واتركيه حتى ينضج.- ضعي الفشار في طبق التقديم ثم ضيفي خليط الجبن وقدميه ساخنا.طريقة عمل فشار بالشوفان و المارشميلومقادير فشار بالشوفان و المارشميلوفشار جاهز2 كوب شوفانكوب شوكو شيبسنصف ملعقة صغيرة فانيلياربع كيلو مارشميلو أبيض صغيرربع كوب زبدةطريقة تحضير فشار بالشوفان و المارشميلو.-ذوبي المارشميلو مع الزبدة على النار وضيفي الفانيليا واخلطي.- ضيفي الشوفان والفشار والشوكو شيبس واخلطي واصنعي كرات من هذا الخليط.-اتركيه يجف وقدميها باردة لضيوفك.طريقة عمل فشار بالشوكولاتة والكراميلمقادير فشار بالشوكولاتة والكراميلكيس حبوب ذرة فشار٢٥٠ جرام شوكولاتة باللبن مذابة٢ كوب سكرملعقة فانيليا٢ملعقة ماءملعقة ونصف كبيرة زبدةطريقة تحضير فشار بالشوكولاتة والكراميل:- يسخن زيت على النار وتضاف الذرة حتى يتفشر.- على النار تسيح الزبدة.-يتكرمل السكر على النار حتى يأخذ لون كراميل ويضاف الزبدة الساخنة وتقلب.- يضاف الفشار على صوص الكراميل ويقدم.-وجزء آخر من الفشار يقلب في الشوكولاتة المذابة ويقدم.