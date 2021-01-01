بـ 3 وصفات مختلفة.. كيفية استخدام جل الصبار للبشرة



جل الصبار جل الصبار





يعد جل الصبار، من أشهر المواد الطبيعية المستخدمة في علاج الكثير من مشاكل البشرة إذ أنه معروف بفاعليته في إزالة الحبوب وآثارها من الوجه كما يقضي على علامات التجعيد المبكرة ويساعد على تفتيحها.



نعرض لكم كيفية استخدام جل الصبار للبشرة وذلك وفقا لما جاء في موقع “ ndtv”.

قد يعجبك أيضا...

جل الصبار وزيت الزيتونخذ بعضًا من جل الصبار وزيت الزيتون وبعض دقيق الشوفان واخلط جميع المكونات في وعاء حتى تتكون عجينة وضعي المعجون على الوجه واتركيه لمدة 30 دقيقة قبل شطفه بالماء البارد.جل الصبار بمفرده:قومي بـ استخراج جل الصبار بتقشير الطبقة الخارجية من ورقة الصبار ثم كشط الجل بمعلقة واستخرج كل الجل وقم بتدليكه برفق على الوجه.قومي بتخزين الباقي في الثلاجة وسوف يترك محتوى الماء في الجل بشرتك رطبة.جل الصبار وعصير الليمون:خذ بعض هلام الصبار وأضف عصير الليمون فيه، ودلكي المحلول على وجهك واتركيه طوال الليل. اغسلها بالماء الجاري.