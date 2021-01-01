بمذاق لا يقاوم .. طريقة عمل ديك رومى في الفرن



ديك رومى في الفرن ديك رومى في الفرن

ديك رومى في الفرن من الأطباق الرئيسية التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص و يحرص البعض على إعدادها و تحضيرها في المنزل وتقديمها لأفراد الأسرة أو الضيوف وبالأخص في موسم الأعياد.



قدمت الشيف مروة مهنى مقدمة برنامج طعم ولون طريقة عمل ديك رومى في الفرن المذاع على قناة سي بي سي سفرة.





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مقادير ديك رومى في الفرنديك روميللنقع:عصير برتقالعود قرفة3 قرنفل حبللتتبيلة:٣ ملعقة كبيرة ملحملعقة كبيرة روزماري طازجملعقة كبيرة زعتر طازجبشر ليمونةبشر برتقالةللزبدة بالأعشاب:٨٠٠ جرام زبدة لينة٢ ملعقة كبيرة روزماري طازج مفروم٢ ملعقة كبيرة زعتر طازجبشر ٢ ليمونةعصير ٢ ليمونة٢ ملعقة كبيرة ملح٢ ملعقة كبيرة فلفل أسود مجروش٢ ملعقة كبيرة زيت زيتونلخضار الأرضية:بصل أنصافجزر أنصافكرفس قطععيدان زعترعيدان روزماريزيت زيتونللحشو:بصل أنصافبرتقالة أنصافثمرة يوسفي أنصافليمونة أنصافروزماري طازجزعتر طازجلصوص الزبدة والثوم الليمون١٠٠ مل عصير ليمونملعقة صغيرة ثوم مفروم٢٠٠ جرام زبدة باردةملحشبت مفرومزعتر طازج مفرومصوص الكرانبيري٣٥٠ جرام كرانبيريعود قرفةبشر ليموننصف كوب عصير برتقالثلاثة أرباع كوب سكر بنيملح وفلفل أبيضنصف كوب ماءعود روزماريللرو:٣ ملعقة كبيرة زبدة٣ ملعقة كبيرة دقيقللسوتيه:٢ بصلة مفرومة٣ فص ثوم مفرومعود قرفةلتر مرقة٢ ورقة لوراكوب روزماري طازج مفرومكوب زعتر طازج مفرومملح - فلفل أسودملعقة كبيرة كريمة طبخملعقة كبيرة ورشيستر شاير صوصملعقة كبيرة صويا صوصلجزر التقديمجزر بيبي مسلوق٤ ملعقة كبيرة زبدة٢ فص ثوم مهروسملعقة كبيرة عسل نحل٢ ملعقة كبيرة سكر بنيملعقة كبيرة زعتر طازج مفرومملح وفلفل أسودللتقديماسبراجوس مسلوقفاصوليا خضراء مسلوقةكرنب بروكسل مسلوقلوز شرائح محمصكرانبيري مجففرمانيوسفيبرتقال أحمرروزماري طازجتوت كرانبيريطريقة تحضير ديك رومى في الفرنللنقع:-تخلط جميع المكونات معا- ينقع الديك ليلة كاملة في نقيع البرتقالالتتبيلة:- تخلط جميع المكونات معا ويتبل الديك في التتبيلة ويترك ليلة كاملة أخرىللزبدة:- تخلط جميع المكونات في الكبة- يدهن وجه الديك ومن تحت الجلد بمزيج الزبدة- يحشى بالحشوة ويغلق باستخدام دبارة- وترص الأرضية في صينية فرن- يوضع الديك على شبك فرن فوق الصينية- يترك في الفرن نحو 3 ساعات أو حتى تمام الطهي- يرص خضار وفواكه التقديم- يضاف على الوجه صوص الزبدة والليمون- يضاف الكرنبيري المجفف واللوز المحمصلصوص الكرنبيري:- تسخن جميع المكونات معا على النار عدا الماء والبرتقال- يترك على النار حتى يذوب السكر تماما- يضاف البرتقال تدريجيا حتى يتجانس القوامللجزر:- تسخن الزبدة على النار مع السكر حتى يتكرمل- تضاف المكونات المتبقية والجزر ويقلب سريعا حتى يغلف الجزر بالسكر ويتكرمل- تسخن الزبدة على النار مع السكر حتى يتكرمل- تضاف المكونات المتبقية والجزر ويقلب سريعا حتى يغلف الجزر بالسكر ويتكرمللصوص الزبدة:-يسخن الليمون والثوم معا على النار- تضاف الزبدة تدريجيا مع التقليب حتى يتجانس القوام ويصبح القوام كريميا- يضاف الزعتر والشبتلصوص الجريفي:- تسخن الزبدة على النار ثم يضاف الدقيق مع التقليب حتى يصبح ذهبي اللون، ويترك جانبا- يسخن زيت الزيتون على النار ثم يضاف البصل والثوم المفروم مع التقليب حتى يذبل- تضاف المكونات المتبقية، الملح والفلفل ونقلب- يخفق بالخلاط الكهربائي ثم يضاف الرو والمرقة- يترك على النار مع التقليب حتى يصبح القوام كريميا- أخيرا تضاف الكريمة