صحة القلب و الشرايين من الأشياء التي يجب مراعاتها و الأهتمام بها لأن هناك بعض العادات الصحية و الغذائية و الأطعمة الضارة التي تؤثر على صحة القلب و الشرايين بالسلب وأحيانا تؤدي إلي التعرض للأزمات و الجلطات أيضا.
وفي هذا السياق حذر الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، من تناول بعض الأطعمة الضارة بالصحة و بالأخص لـ على صحة القلب و الشرايين، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك.
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التعليقات على جمال شعبان: هذه الأطعمة ضارة لـ القلب والشرايين
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