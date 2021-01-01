جمال شعبان: هذه الأطعمة ضارة لـ القلب والشرايين



صحة القلب و الشرايين صحة القلب و الشرايين

صحة القلب و الشرايين من الأشياء التي يجب مراعاتها و الأهتمام بها لأن هناك بعض العادات الصحية و الغذائية و الأطعمة الضارة التي تؤثر على صحة القلب و الشرايين بالسلب وأحيانا تؤدي إلي التعرض للأزمات و الجلطات أيضا.



وفي هذا السياق حذر الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، من تناول بعض الأطعمة الضارة بالصحة و بالأخص لـ على صحة القلب و الشرايين، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك.





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أطعمة ضارة لـ القلب و الشرايينالسكر والملح والدهونلحم الخنزير المقدداللحم الأحمرالصوداالزبادي كامل الدسماللحوم المخلقة مثل اللانشونالبيتزاالأرز الأبيض والمكرونة والخبز الأبيضالمخبوزات مثل باتيهات و ساليزون وجاتوهاتالزبدةالشوربة المعلبةالآيس كريمالكحولالبطاطس المقليةرقائق الشيبسيالدجاج المقلي