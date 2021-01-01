جمال شعبان: هذه الأطعمة ضارة لـ القلب والشرايين

آخر الأخبارالصحة والجمال › جمال شعبان: هذه الأطعمة ضارة لـ القلب والشرايين

صورة الخبر: صحة القلب و الشرايين
صحة القلب و الشرايين

صحة القلب و الشرايين من الأشياء التي يجب مراعاتها و الأهتمام بها لأن هناك بعض العادات الصحية و الغذائية و الأطعمة الضارة التي تؤثر على صحة القلب و الشرايين بالسلب وأحيانا تؤدي إلي التعرض للأزمات و الجلطات أيضا.

وفي هذا السياق حذر الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، من تناول بعض الأطعمة الضارة بالصحة و بالأخص لـ على صحة  القلب و الشرايين، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك.

 

أطعمة ضارة لـ القلب و الشرايين

 

السكر والملح والدهون
لحم الخنزير المقدد
اللحم الأحمر
الصودا
الزبادي كامل الدسم 
اللحوم المخلقة مثل  اللانشون
البيتزا
الأرز الأبيض والمكرونة والخبز الأبيض
المخبوزات مثل باتيهات و ساليزون وجاتوهات 
الزبدة
الشوربة المعلبة
الآيس كريم
الكحول 
البطاطس المقلية
رقائق الشيبسي
الدجاج المقلي

المصدر: صدي البلد

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على جمال شعبان: هذه الأطعمة ضارة لـ القلب والشرايين

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
16660

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager