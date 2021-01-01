

هواوى تطلق هاتف P50 POCKET القابل للطى ..رغم العقوبات هواوى تطلق هاتف P50 POCKET القابل للطى ..رغم العقوبات

أعلنت شركة هواوي رسميًا عن P50 Pocket Premium Edition، وهو هاتف ذكي قابل للطي على طراز صدفي الشكل يحتوي على شاشة خارجية دائرية بحجم 1 إنشًا للوصول السريع إلى الإخطارات والأدوات.



ويتم إطلاق الجهاز في الصين. ولكن العقوبات الأمريكية تعني أن الهاتف P50 Pocket Premium Edition لن يكون له أي تأثير في الغرب.



وتم (تصميم هزا الجهاز )بالتعاون مع المصممة الهولندية ايريس فان هيربن. ويأتي الجهاز باللون الذهبي أو الفضي، ونمط ثلاثي الأبعاد على السطح الخارجي.

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وتم تسويق الشركة للهاتف في وقت سابق من هذا الشهر مع جلسة تصوير تركز على P50 Pocket Premium Edition الذي ظهر في Harper’s Bazaar Chinaموصفات الهاتفتظهر شاشة OLED بقياس 6.9 إنشات بنسبة 21:9 ومعدل تحديث 120 هرتز. ويزن الجهاز 190 جرام وسمكه 7.2 ميليمتر فقط. وقارنته هواوي بجهاز آيفون 13 برو ماكس الذي يزن 238 جرام وسمكه 7.65 ميليمتر.ويحتوي الهاتف على معالج Snapdragon 888 4G من شركة كوالكوم، ويعمل بنظام هارموني من هواوي.، وبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير،وتحتوي مجموعة الكاميرا الرئيسية في P50 Pocket Premium Edition على مستشعر رئيسي بدقة 40 ميجابكسل وعدسة بزاوية عريضة بدقة 13 ميجابكسل وعدسة فائقة الطيف بدقة 32 ميجابكسل التي تقول هواوي إنها تلتقط نطاقًا أكبر من الألوان.وهناك كاميرا مدمجة في الشاشة الرئيسية. ولكن هواوي تلاحظ أن تصميم الهاتف القابل للطي يجعل استخدام الكاميرا الرئيسية أكثر ملاءمة لالتقاط صور السيلفي مع شاشة غطاء بحجم 1 إنشًا تعمل كمعين منظر.