

لمستخدمي آيفون فقط.. واتساب يختبر ميزة جديدة خاصة بالمكالمات الصوتية لمستخدمي آيفون فقط.. واتساب يختبر ميزة جديدة خاصة بالمكالمات الصوتية

يعمل تطبيق التراسل الأشهر واتساب WhatsApp، المملوك لشركة ميتا Meta، على إضافة بعض التحسينات على خاصية المكالمات بنظامه الأساسي، من بينها واجهة جديدة للمكالمات الصوتية.



وبحسب ما ذكره موقع "timesnownews" التقني، تعد واجهة المكالمات الصوتية الجديدة، أحد أبرز مزايا واتساب التي يستعد لإطلاقها لمستخدميه على هواتف آيفون في أقرب وقت قبل نهاية العام الجاري.



واتساب يختبر واجهة جديدة للمكالمات الصوتية لمستخدمي آيفون



وتظهر لقطة شاشة شاركها موقع WABetaInfo، أن واتساب يعيد تصميم واجهة المكالمات الصوتية الخاصة به، والتي ستأتي ضمن تحديث مستقبلي من أجل جعلها أكثر إحكاما وحداثة، بالإضافة إلى تنظيم المساحة المتاحة.ووفقا لتقرير WABetaInfo، المتخصص فير رصد مزايا واتساب الجديدة، فإن إعادة التصميم الجديدة ستبدو رائعة خاصة أثناء إجراء مكالمات صوتية جماعية.وذكر WABetaInfo، إلى أن واتساب يعمل في الوقت الحالي، على تطوير واجهة المكالمات الصوتية لمستخدميه على هواتف آيفون، ويخطط لطرح إعادة التصميم نفسها بتحديث مستقبلي لإصدار بيتا على نظام التشغيل أندرويد.ومؤخرا، طرح واتساب WhatsApp ميزة جديدة لـ “معاينة الرسائل الصوتية”، تسمح لمستخدميه بمعاينة رسائلهم الصوتية على التطبيق قبل إرسالها.وفي الوقت نفسه، أدخلت شركة واتساب مؤخرا تحديثا جديدا للخصوصية لمنع جهات الاتصال غير المعروفة من رؤية حالة المستخدم التي شوهدت مؤخرا وحالة الاتصال بالإنترنت أو آخر ظهور على واتساب.وستسمح هذه الميزة لمستخدمي واتساب بتعيين حالة “آخر ظهور” باستخدام 3 خيارات وهى الجميع، جهات الاتصال الخاصة بهم، جهات الاتصال الخاصة بي باستثناء، والتي يمكنهم من خلال الخيار الأخير وضع أشخاص محددين ضمن القائمة السوداء، ووفقا لـ WABetaInfo فقد تم طرح هذه الميزة الجديدة لكل من الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد و iOS.



