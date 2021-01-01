

ميزة جديدة على تيك توك تحمي مستخدميه من انتهاكات حقوق النشر ميزة جديدة على تيك توك تحمي مستخدميه من انتهاكات حقوق النشر

بدأت منصة تيك توك TikTok الاجتماعية الشهيرة بمقاطع الفيديو القصيرة، في اختبار ميزة جديدة ستقدمها لأول مرة ضمن إعدادات نظامها الأساسي على هواتف أندرويد و آيفون.



وبحسب ما ذكره موقع "phonearena" التقني، تقدم ميزة تيك توك زرا جديدا يدعى ”Repost“، والذي يسمح للمستخدمين بإعادة نشر مقاطع الفيديو الخاصة بهم على ملفاتهم الشخصية.



تيك توك تختبر ميزة جديدة لإعادة نشر مقاطع الفيديو



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ونشر ”مات نافارا“ مستشار وسائل التواصل الاجتماعي، تغريدة حول الميزة الجديدة على موقع تويتر، إن بعض المستخدمين لاحظوا وجود زرا جديدا لإعادة النشر بتطبيق تيك توك يدعى ”Repost“ عندما يحاول المستخدم مشاركة مقطع فيديو يظهر زر "إعادة النشر" الجديد كخيار مشاركة.وفي الوقت الحالي، عندما يعيد المستخدم نشر مقطع فيديو، لا يظهر الفيديو في ملفه الشخصي ولكنه يظهر فقط لمتابعي ناشر المقطع، ووفقا لمات نافارا، يتوفر زر إعادة النشر الجديد لمستخدمين محددين فقط.تشتهر منصة ”تيك توك“ بمقاطع الفيديو القصيرة سريعة الانتشار وسهلة التحرير، لكنها لم تقدم على الإطلاق طريقة سهلة بالسماح للمستخدمين بإعادة نشر المحتوى للآخرين.ولا توجد معلومات حول ما إذا كان تيك توك قد أتاح زر إعادة النشر الجديد، لبعض المستخدمين لاختبارها أم أنه أضاف زر ”Repost“ بشكل عشوائي للمستخدمين في جميع أنحاء العالم.ومع وجود زر إعادة النشر، لن يضطر مستخدمو تيك توك إلى تنزيل مقاطع الفيديو وإعادة تحميلها مرة أخرى، و سيتمكنوا من مشاركة محتوى الآخرين دون أي انتهاكات، والتي تجعلهم يتلقون تحذيرات بشأن حقوق النشر، من غير الواضح ما إذا كانت TikTok ستحافظ على هذه الوظيفة في شكلها الحالي أو ستغير طريقة عملها في المستقبل.