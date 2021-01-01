

تسريبات تكشف أسعار هواتف شاومى الرائدة Xiaomi 12 قبل إطلاقها بأيام تسريبات تكشف أسعار هواتف شاومى الرائدة Xiaomi 12 قبل إطلاقها بأيام

كشفت تسريبات سعر سلسلة هواتف Xiaomi 12 الرائدة والتى تستعد شركة شاومى الصينية لإطلاقها رسميا يوم 28 ديسمبر، حيث ستصدر الهواتف بإمكانات جبارة ، كما ستكون عبارة عن ثلاثة هواتف هي : Xiaomi 12 وهو الإصدار العادى و Xiaomi 12X الأرخص نسبيا في السلسلة و Xiaomi 12 Pro الأعلى سعرا .



وبحسب موقع GSMArena هاتف Xiaomi 12 وهو الإصدار العادى سيبلغ سعره حوالى 580 دولارا أمريكيا أى ما يعادل حوالي 9 آلاف و 111 جنيه مصرى، وذلك لنسخة 8 جيجا بايت رام لذاكرة الوصول عشوائي وذاكرة تخزين داخلى 128 جيجا بايت.



أما نسخة 256 جيجا بايت للذاكرة الداخلية من هاتف Xiaomi 12 فستبلغ 627 دولارا أمريكيا أى ما يعادل حوالي 9 آلاف و 850 جنيه مصرى.

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وسيبلغ الإصدار الأعلى من هاتف Xiaomi 12 الذي يصدر بنسخة 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 256 جيجابايت للتخزين الداخلى مقابل 690 دولارًا دولارا أمريكيا أى ما يعادل حوالي 10 آلاف و 840 جنيه مصرى.وستقدم هواتف شاومي Xiaomi 12 كاميرا أساسية بدقة 108 ميجابيكسل، مع كاميرا أخرى فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابيكسل وهي أول كاميرا من نوعها تأتي بهذه الدقة، حيث من المعروف أن أغلب الكاميرات فائقة الاتساع تأتي بدقة 8 أو 13 ميجا بيكسل، مع كاميرا ثالثة بدقة 50 ميجا بيكسل أيضا ، وهي من نوع الكاميرا المقربة، كما سيأتي معها منظار بقدرة x10 ، مع كاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بيكسل.وستعمل هواتف شاومي Xiaomi 12 بواحد من أحدث وأفضل معالجات شركة كوالكوم الأمريكية، وهو معالج Snapdragon 888 ، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 12 جيجابايت رام، و وتخزين داخلى سعة 512 جيجابايت.وستحتوى هواتف شاومي Xiaomi 12 على بطارية سعة 4500 مللي امبير في الساعة، يتم شحنها بقوة شحن سلكي تبلغ 120 واط، و 67 واط للشحن اللاسلكي، مع شاشة فائقة الجودة من نوع AMOLED ، مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، مع نوتش في أعلى الشاشة هو الأصغر على الإطلاق للكاميرا الأمامية.