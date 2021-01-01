تسريبات تكشف موعد إطلاق ومواصفات أقوى هاتف للفئة المتوسطة في 2022

كشفت تسريبات موعد إطلاق ومواصفات هاتف OnePlus Nord 2 CE المتوقع أن يكون أفضل هاتف للفئة المتوسطة في الربع الأول من العام المقبل 2022 ، حيث يعتبر الهاتف مخصصا للفئة الشبابية بإمكانات جبارة مع سعر مناسب في حوالى 5 آلاف جنيه.
وبحسب موقع MySmartPrice فإن شركة وان بلس الصينية تعتزم إطلاق هاتف OnePlus Nord 2 CE في شهر فبراير المقبل، بعدما تم رصد الهاتف على عدد من وكالات الهواتف الذكية، حيث يحمل الاسم الرمزة Ivan .
وسيأتى هاتف OnePlus Nord 2 CE بشاشة مسطحة قياس 6.4 بوصة، من نوع AMOLED ، مع معدل تحديث الشاشة 90 هرتز فى الثانية، ونقاء 1440 بكسل، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، بالإضافة إلى مقاومة للمياه والغبار وطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 5 .
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