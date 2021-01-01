تسريبات تكشف موعد إطلاق ومواصفات أقوى هاتف للفئة المتوسطة في 2022

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تسريبات تكشف موعد إطلاق ومواصفات أقوى هاتف للفئة المتوسطة في 2022

كشفت تسريبات موعد إطلاق ومواصفات هاتف OnePlus Nord 2 CE المتوقع أن يكون أفضل هاتف للفئة المتوسطة في الربع الأول من العام المقبل 2022 ، حيث يعتبر الهاتف مخصصا للفئة الشبابية بإمكانات جبارة مع سعر مناسب في حوالى 5 آلاف جنيه.

وبحسب موقع MySmartPrice فإن شركة وان بلس الصينية تعتزم إطلاق هاتف OnePlus Nord 2 CE في شهر فبراير المقبل، بعدما تم رصد الهاتف على عدد من وكالات الهواتف الذكية، حيث يحمل الاسم الرمزة Ivan .

وسيأتى هاتف OnePlus Nord 2 CE بشاشة مسطحة قياس 6.4 بوصة، من نوع AMOLED ، مع معدل تحديث الشاشة 90 هرتز فى الثانية، ونقاء 1440 بكسل، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، بالإضافة إلى مقاومة للمياه والغبار وطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 5 .

وسيقدم هاتف OnePlus Nord 2 CE كاميرا خلفية ثلاثية، حيث تأتى الكاميرا الأساسية ستأتى بدقة 64 ميجابيكسل بعدسة OmniVision مع كاميرا بعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابيكسل، وكاميرا من نوع ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل وكاميرا أمامية للصور السيلفى ومكالمات الفيديو بدقة 16 ميجا بيكسل مع فلاش LED.

وسيحتوى هاتف OnePlus Nord 2 CE على بطارية 4500 مللى أمبير فى الساعة، مع شحن سريع سلكى بقوة 65 واط ، بالإضافة إلى أحدث نظام تشغيل من جوجل أندرويد 12 مع واجهة المستخدم OxygenOS 12 للسوفت وير.

وسيعمل هاتف OnePlus Nord 2 CE بمعالج قوى من نوع Dimensity 900 5G من شركة ميديا تيك مع دعم تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G مع مساحة تخزين عبارة عن نسختين 128 و 256 جيجا بايت، وذاكرة تخزين عشوائية نسختى 6 و 8 و12 جيجا بايت رام.

المصدر: صدى البلد

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