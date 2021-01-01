تستعد شركة شاومي لاستغلال فترة العطلات بنهاية العام بطريقتها الخاصة من خلال الكشف عن أحدث هواتفها الرائدة من سلسلة Xiaomi 12 المنتظر وصولها بأحدث المزايا.
وكما هو واضح من صورة الإعلان، ستأتي السلسلة مع هاتفين، هما Xiaomi 12 و Xiaomi 12 Pro، وبطبيعة الحال سيكون أحدهما أكبر من الآخر وربما مع كاميرا أقوى إلى حد ما، لكنهما سيتشابهان من ناحية التصميم والشاشة غالبًا، خاصة وأنها سيأتيان مه شاشة بكاميرا أمامية على شكل ثقب في الجهة العلوية، وهو تصميم تعودنا عليه مؤخرًا في الهواتف الرائدة من شركات أندرويد.
وبجانب ذلك، فمن المحتمل أن تكشف الشركة خلال مؤتمرها القادم عن نسختين أخريين من السلسلة والمتمثلة في 12X و 12 Ultra، أو ربما تكشف عنهما لاحقًا مع بداية العام المقبل لتعزيز مجموعتها المقبلة وتحفيز المستخدمين على شراء هواتف السلسلة من خلال إطلاقها على مراحل مثلما فعلت سابقًا مع سلسلة Xiaomi 11؛ حيث أطلقت أول هواتف السلسلة في ديسمبر 2020 وآخر هواتفها في شهر مارس 2021.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على شاومي تحدد 28 ديسمبر للكشف عن سلسلة هواتف Xiaomi 12
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق