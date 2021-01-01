

إل جي تكشف عن شاشة DualUp بأبعاد طولية مناسبة لتعدد المهام إل جي تكشف عن شاشة DualUp بأبعاد طولية مناسبة لتعدد المهام

لا تتوقف شركة إل جي عن طرح ابتكاراتها من الشاشات لكافة الأغراض، وهذه المرة مع شاشة DualUp Monitor، التي تأتي بأبعاد طولية وتستهدف الأشخاص الذين يرغبون بإنجاز عدة مهام على نفس الشاشة وستظهر لأول مرة في معرض CES 2022 الشهر المقبل.



تأتي شاشة إل جي DualUp الجديدة بأبعاد 16:18، وهي بدقة 2,560×2,880 بكسل تسميها الشركة Square Double QHD. وتتيح هذه الشاشة تقسيمها أثناء العمل، ليصبح كل جزء منها بمثابة شاشة بقياس 21.5 بوصة – أي أقرب لجهاز عرض أو جهاز لوحي كبير الحجم.



وتهدف الشركة الكورية إلى جعل المستخدمين يحصلون على فراغ أكبر على مكاتبهم، فبدلًا من جلب شاشتين بجانب بعضهما البعض للعمل وبقياسات تقليدية عرضية، قررت الشركة تحويل لذلك إلى شاشة واحدة يمكن فصلها لقسمين والعمل على كل قسم بشكل منفصل عند الحاجة، ما يعني تقليل استهلاك المساحات وعدد الشاشات، ولذلك قامت الشركة أيضًا بتطوير حامل LG Ergo ليكوم مع الشاشة بحيث يوفر مساحة أكبر على المكتب.

قد يعجبك أيضا...

ستضيف الشاشة التي تأتي بتقنية Nano IPS سطوع يصل 300 وحدة إضاءة، وتباين يصل 1000:1 لمنح الرسومات والألوان دقة وتفاصيل أكثر، بجانب دعمها تقنية HDR10.UltraFineبجانب ذلك، فقد أعلنت إل جي عن شاشة أخرى أسمتها UltraFine وتأتي بقياس 32 بوصة بدقة 4K UHD وأبعاد تقليدية، وهي تأتي بتقنية Nano IPS Black وتباين يصل 2000:1.يُشار أن كلا الشاشتين ستحملان منافض HDMI و USB C، وستعلن الشركة عن المزيد من التفاصيل حولهما في 4 يناير خلال فعاليتها في معرض CES 2022.