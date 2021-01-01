

هاتف ريلمي GT 2 Pro يأتي بملمس ورقي مع ظهر صديق للبيئة من مادة البوليمر الحيوي من سابك السعودية هاتف ريلمي GT 2 Pro يأتي بملمس ورقي مع ظهر صديق للبيئة من مادة البوليمر الحيوي من سابك السعودية

كشفت شركة ريلمي عن تفاصيل عديدة متعلقة بهاتفها الرائد Realme GT 2 Pro قبل إطلاقه رسميًا في 4 يناير، خاصة بما يتعلق بالتصميم الذي يأتي من المصمم الياباني الشهير، ناوتو فوكاساوا، بتصميماته المختلفة خاصة ملحقات الهواتف لشركة Muji، وظهر مصنوع من مادة البوليمر الحيوي “بيو بوليمر” تزودها شركة سابك السعودية.



توفر شركة سابك السعودية مادة البوليمر الحيوي لشركة ريلمي، وهي مادة مبنية على لب الورق وتتسم باعتماد دولي من ISCC لكونها مادة صديقة للبيئة، وقامت الشركة الصينية باستخدامها لصناعة ظهر الهاتف بحيث لا يأتي من الزجاج أو البلاستيك أو السيراميك، لكنه سيكون أشبه بملمس الورق خاصة مع تصميمه من ناوتو فوكاساوا.



سيكون الهاتف بشاشة AMOLED بقياس 6.7 بوصة بدقة QHD+ من تصنيع سامسونج، وسيحمل كاميرا تحت الشاشة كواحد من أوائل الهواتف.

قد يعجبك أيضا...

ويتميز الهاتف بأنها يحوي رقاقة معالجة كوالكوم، Snapdragon 8 Gen 1، كواحد من أوائل الهواتف التي توفرها خاصة أن كوالكوم أعلنت عنها بداية الشهر الحالي، وسعة تخزين تصل 1 تيرابايت. ويعتبر كذلك أول هاتف في العالم يحمل كاميرا بعدسة عريضة جدًا للتصوير بزاوية 150 درجة في الوقت الذي توفر فيه أغلب الهواتف الرائدة كاميرا تتراوح حول 120 درجة.مزايا أخرى في هاتف ريلمي Realme GT 2 Pro:نظام اتصال Antenna Array Matrix System.أول هاتف مع تقنية تحويل الانتينات ذات النطاق العريض جدًا Ultra Wide Band HyperSmart Antenna Switching.شاحن سريع بقوة 65 واط حسب التقارير.تصميم Master Edition.دعم تقنية NFC بزاوية 360 درجة.مقوي اتصال في شبكات Wi-Fi.ستطرح ريلمي هاتف GT 2 Pro في الصين بتاريخ 4 يناير، ومن المرجح طرحه في الهند وأسواق أخرى لاحقًا.