كشفت شركة ريلمي عن تفاصيل عديدة متعلقة بهاتفها الرائد Realme GT 2 Pro قبل إطلاقه رسميًا في 4 يناير، خاصة بما يتعلق بالتصميم الذي يأتي من المصمم الياباني الشهير، ناوتو فوكاساوا، بتصميماته المختلفة خاصة ملحقات الهواتف لشركة Muji، وظهر مصنوع من مادة البوليمر الحيوي “بيو بوليمر” تزودها شركة سابك السعودية.
توفر شركة سابك السعودية مادة البوليمر الحيوي لشركة ريلمي، وهي مادة مبنية على لب الورق وتتسم باعتماد دولي من ISCC لكونها مادة صديقة للبيئة، وقامت الشركة الصينية باستخدامها لصناعة ظهر الهاتف بحيث لا يأتي من الزجاج أو البلاستيك أو السيراميك، لكنه سيكون أشبه بملمس الورق خاصة مع تصميمه من ناوتو فوكاساوا.
سيكون الهاتف بشاشة AMOLED بقياس 6.7 بوصة بدقة QHD+ من تصنيع سامسونج، وسيحمل كاميرا تحت الشاشة كواحد من أوائل الهواتف.
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التعليقات على هاتف ريلمي GT 2 Pro يأتي بملمس ورقي مع ظهر صديق للبيئة من مادة البوليمر الحيوي من سابك السعودية
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