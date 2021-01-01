سامسونج ستوفر دعم HDR10+ Gaming على أجهزة التلفاز والشاشات الخاصة بها لعام 2022

قالت شركة سامسونج إن الشاشات وأجهزة التلفاز التي ستقوم بإطلاقها في العام المقبل 2022 ستدعم تقنية ومعيار HDR10+ Gaming الخاص بالشركة وسبق أن أعلنت عنه مؤخرًا لتقديم مزايا مختلفة للاعبين في جميع الأحوال.
ويعني دعم شاشات وأجهزة تلفاز سامسونج لمعيار HDR10+ Gaming أنها في الغالب ستدعم سرعة تحديث تصل 120 هرتز، وستدعم التصحيح التلقائي للألوان بتقنية HDR عند اللعب، وغيرها من المزايا. ما يسمح لمستخدمي أجهزة الحاسوب الحصول على تجربة ممتعة من خلال شاشاتها خاصة للاعبين، وكذلك الحال مع أجهزة التلفاز خاصة مع عمل الشركة على خدمة ألعاب سحابية ستوفرها على أجهزة التلفاز قريبًا.
ستصل التقنية الجديدة مع سلسلة شاشات Neo QLED لعام 2022 وبالتحديد سلسلة Q70، لكن سامسونج لم تعلن حتى الآن عن أي منها بالتحديد.
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