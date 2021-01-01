سامسونج تكشف عن أقراص تخزين PCI 5.0 SSD بسرعة نقل خيالية

أعلنت سامسونج عن الجيل الجديد من أقراص التخزين SSD، مع إطلاق أول قرص تخزين PCI 5.0 SSD من خلال PM1743 SSD، مع سرعة نقل بيانات مضاعفة عن الجيل السابق PCIe SSD 4.0.
تستهدف الشركة الكورية من هذه الأقراص الشركات والمؤسسات لاستخدامها في الخوادم، وهو الأمر الطبيعي حاليًا بسبب سرعتها وسعرها المتوقع الوصول به.
تقول سامسونج إن قرص PM1743 SSD يستطيع القراءة بسرعة 13,000 ميجابت/ ثانية، والكتابة بسرعة 6,600 ميجابت/ الثانية، وهو ما يجعله قادرًا على تولي 2.5 مليون عملية ادخال وإخراج في الثانية ليوفر بذلك قدرة تقترب من الضعف مع الجيل السابق من أقراص SSD 4.0. كما سيدعم سرعة نقل 32GT/S.
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