شاهد: تجربة قيادة لأعلى فئة من تويوتا لاند كروزر 2022 الجديدة

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شاهد: تجربة قيادة لأعلى فئة من تويوتا لاند كروزر 2022 الجديدة

ضمن مجموعة من المراجعات وتجارب القيادة لعدد من السيارات الجديدة الحالية بالأسواق والتي نشرها موقع CarsGuide الاسترالي، ظهرت مراجعة وتجربة قيادة لموديل 2022 من سيارة تويوتا لاند كروزر ZX، وهي سيارة شهيرة من فئة SUV وتتمتع بأداء قوي وكفاءة عالية، وفي الفيديو تم اختبار فئة (Sahara) من هذه السيارة.

جدير بالذكر أن هذا الموقع الاسترالي اعتاد تقديم مراجعات جيدة للسيارات من وجهة نظر السائق الذي سيستخدم هذه السيارات بشكل يومي لعدة ساعات، لذلك يركز الفيديو على أجزاء مختلفة من السيارة قد لا تظهر أو تبدو واضحة للبعض من مجرد مشاهدة صور أو فيديوهات للسيارة التي يسعى لشرائها.

ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي لمعرفة كل التفاصيل عن هذا الموديل من تويوتا لاند كروزر وأهم مميزاته، كما ننصح بتفعيل خاصية الترجمة التلقائية للعربية بموقع يوتيوب، وذلك باتباع الخطوات التالية:

- الضغط على الزر الذي يحمل كلمة CC في الجزء السفلي الأيمن من أزرار التحكم في الفيديو.

- الضغط على الزر الذي يحمل علامة ترس المجاور للزر السابق.

- الضغط على اختيار Subtitles/CC بالقائمة التي تظهر أمامك.

- الضغط على اختيار Auto-Translate بالقائمة.
- الضغط على اختيار Arabic بالقائمة.

شاهد الفيديو:

المصدر: التوكيل

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