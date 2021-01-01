شاهد: تجربة قيادة لموديل 2022 من هيونداي النترا CN7 فئة N الرياضية

ضمن مجموعة من المراجعات وتجارب القيادة لعدد من السيارات الجديدة الحالية بالأسواق والتي نشرها موقع CarsGuide الاسترالي، ظهرت مراجعة وتجربة قيادة لموديل 2022 من سيارة هيونداي النترا CN7 فئة N الرياضية، لكنها ظهرت في الفيديو تحت اسم هيونداي i30 N فئة سيدان، وذلك لأنه يتم تقديم هذه النسخة من النترا في استراليا تحت اسم موديل i30 نظرا لشعبية هذا الموديل هناك.
جدير بالذكر أن هذا الموقع الاسترالي اعتاد تقديم مراجعات جيدة للسيارات من وجهة نظر السائق الذي سيستخدم هذه السيارات بشكل يومي لعدة ساعات، لذلك يركز الفيديو على أجزاء مختلفة من السيارة قد لا تظهر أو تبدو واضحة للبعض من مجرد مشاهدة صور أو فيديوهات للسيارة التي يسعى لشرائها.
ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي لمعرفة كل التفاصيل عن هذا الموديل من هيونداي وأهم مميزاته من وجهة نظر السائق، كما ننصح بتفعيل خاصية الترجمة التلقائية للعربية بموقع يوتيوب، وذلك باتباع الخطوات التالية:
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