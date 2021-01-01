شاهد: تجربة قيادة لموديل 2022 من كوبرا بورن الكهربائية الرياضية

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شاهد: تجربة قيادة لموديل 2022 من كوبرا بورن الكهربائية الرياضية

ضمن مجموعة من المراجعات وتجارب القيادة لعدد من السيارات الجديدة الحالية بالأسواق والتي نشرها موقع CarGurus الإنجليزي، ظهرت مراجعة وتجربة قيادة لموديل 2022 من سيارة كوبرا بورن، وهي سيارة حديثة من فئة سيارات هاتشباك الكهربائية، وبما أنها من شركة كوبر التابعة لسيات الإسبانية فهي تتمتع بأداء قوي وكفاءة عالية لتنافس السيارات الرياضية الأخرى في فئتها.

جدير بالذكر أن هذا الموقع الإنجليزي اعتاد تقديم مراجعات جيدة للسيارات من وجهة نظر السائق الذي سيستخدم هذه السيارات بشكل يومي لعدة ساعات، لذلك يركز الفيديو على أجزاء مختلفة من السيارة قد لا تظهر أو تبدو واضحة للبعض من مجرد مشاهدة صور أو فيديوهات للسيارة التي يسعى لشرائها.

ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي لمعرفة كل التفاصيل عن هذا الموديل من كوبرا بورن وأهم مميزاته، كما ننصح بتفعيل خاصية الترجمة التلقائية للعربية بموقع يوتيوب، وذلك باتباع الخطوات التالية:

- الضغط على الزر الذي يحمل كلمة CC في الجزء السفلي الأيمن من أزرار التحكم في الفيديو.

- الضغط على الزر الذي يحمل علامة ترس المجاور للزر السابق.

- الضغط على اختيار Subtitles/CC بالقائمة التي تظهر أمامك.

- الضغط على اختيار Auto-Translate بالقائمة.
- الضغط على اختيار Arabic بالقائمة.

شاهد الفيديو:

المصدر: التوكيل

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