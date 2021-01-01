منافس شرس.. لوسيد AIR دريم ايديشن تخطف الانظار |فيديو

ظهرت النسخة لوسيد AIR الكهربائية من خلال مقطع فيديو نشرته قناة Throttle House المتخصصة في مجال استعراض السيارات، وتعد هذه السيارة من الاصدارات المميزة والحديثة في عالم السيارت الكهربائية، والتي دخلت كمنافس شرس بين عمالقة هذا المجال.
لوسيد AIR دريم ايديشن تخطف الانظار
تمتعت السيارة لوسيد AIR باطلالة خارجية مبهرة، نسبة إلى تصميمها الانسيابي من فئة السيدان الفاخرة، حيث اراتكزت على جنوط رياضية مروحية الشكل تجمع بين اللون الفضي والاسود، مع مصابيح حادة تعمل بتقنية LED.
وحصلت مقدمة السيارة على مستشعرات حركة، بالاضافة إلى عتبات جانبية بارزة، ومرايات جانبية كهربائية مدعومة باشارات ضوئية، وباقة من انظمة التحكم والحماية وبرامج دعم قائد المركبة على تحديات الطريق، إلى جانب المقصورة الداخلية والتي تحمل الكثير من عناصر الرفاهية.
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