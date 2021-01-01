

مخيبا للآمال.. وكالة حماية البيئة تعلن رسميًا أرقام نطاق سير طرز "بي ام دبليو" مخيبا للآمال.. وكالة حماية البيئة تعلن رسميًا أرقام نطاق سير طرز "بي ام دبليو"

أعلنت وكالة حماية البيئة الأمريكية بشكل رسمي أرقام نطاق السير لكلا من بي ام دبليو i4 و بي ام دبليو iX موديل 2022.



وفقا لموقع "موتور ترند" المتخصص في السيارات، تلبي أرقام النطاق التشغيلي النهائية نفس ما قامت العلامة التجارية البافارية بإعلانه سابقا، ومع ذلك هناك بعض التفاصيل التي يجب الانتباه إليها عندما خاصة بالعجلات والإطارات في كل طراز، حيث تؤثر المواصفات الدقيقة للإطارات والعجل بشكل كبير على المدى التشغيلي.



بدءً من طراز بي ام دبليو i4 eDrive 40 ، فإن أقصى مدى ستحصل عليه فعليا هو 301 ميل، وهو يأتي مع فئات التجهيز الحاصلة على عجلات قياس 18 بوصة القياسية، ولكن مع العجلات الأكبر الاختيارية مقاس 19 بوصة ينخفض ​​النطاق الأقصى إلى 282 ميلاً.

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كما أن موديل بي ام دبليو i4 M50، التابع لمجموعة فرع الـ M للسيارات الرياضية يعاني بشدة من نقص في النطاق، تم تصنيف الطراز القياسي بعجلاته مقاس 19 بوصة بأنه يأتي بنطاق 270 ميلاً في الشحنة الواحدة. ولكن مع اختيار العجلات مقاس 20 بوصة بإطاراتها الصيفية عالية الأداء، يصل النطاق إلى 227 ميلاً فقط. تأتي هذه العجلات كجزء من حزمة الإطارات عالية الأداء التي تتضمن أيضًا جناح خلفي من M ومكابح من M الرياضية "ذات القدرة المحسنة".بالنسبة لطراز بي ام دبليو ix يحتوي طراز xDrive50. على 3 أحجام مختلفة للعجلات، ومعها تأتي ثلاثة تصنيفات مختلفة من وكالة حماية البيئة (EPA)، العجلات القياسية مقاس 20 بوصة تحقق أقصى مدى يصل وإلى 324 ميلاً. بينما العجلات متوسطة مقاس 21 بوصة تعطي مدى 305 ميلاً ، بينما صنفت عجلات المستوى الأعلى مقاس 22 بوصة بنطاق سير بلغ 315 ميلاً.