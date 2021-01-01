

متخصص: المتحرور أوميكرون سيكون السائد في عام 2022.. متخصص: المتحرور أوميكرون سيكون السائد في عام 2022..

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصادات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن فيروس كورونا من الفيروسات التى تغير من نفسها بشكل مستمر، وأن متحور أوميكرون، من المتحورات التى غيرت من شكلة وأصبح أكثر انتشارًا من التحورات السابقة، والذى ظهر فى المناطق التى بها نسبة تطعيمات قليلة.



وأضاف أن اقتصادات الصحة وعلم انتشار الأوبئة ، خلال حواره ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية هبة ماهر، أن السطه الشوكى الموجود على فيروس كورونا من الخارج، الذى يجعله يمسك بالجسم، غير من نفسه أكثر من 37 من الأشكال الشوكية.



وكشف أن المتحرور أوميكرون ، سيكون السائد فى عام 2022، وذلك لآنه أكثر انتشارًا مرتين أو ثلاث مرات عن متحور دلتا، المتحور السابق له.

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وأوضح أن الحصول على لقاح كورونا يقلل الأعراض، و يقلل نسبة الوفيات ولذلك ننصح المواطنين بالحصول على اللقاح.ولفت اقتصادات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إلى أن الحصول على لقاح كورونا يقى بنسبة 75 %، من الوفاة، و الحماية من دخول المستشفيات بنسبة 90%.وأشار إلى أن الجميع عندما ينظر لـ الولايات المتحدة سيري أن نسبة الإصابات مرتفعة ولكن عدد دخول المستشفيات قليل، وأن من بيدخل المستشفيات هم من لم يحصلوا على اللقاح.وأوضح أن اللقاح هو الحل الوحيد لمواجهة كورونا و متحورات كورونا، ولذلك نطالب فى الأسراع فى الحصول على اللقاح.