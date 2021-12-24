سعر الدولار فى البنوك اليوم الجمعة 24-12-2021

ننشر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى خلال اليوم الجمعة 24 ديسمبر 2021 وفقا لاخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.
الدولار
سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى البنك المركزى 15.65جنيه للشراء و 15.78جنيه للبيع .
سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنوك (مصرف أبوظبي الاسلامي ،الأهلي الكويتي) 15.68جنيه للشراء و 15.76جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنوك (الامارات دبى الوطنى، المصرى لتنمية الصادرات، الأهلى المتحد )نحو 15.67جنيه للشراء و 15.76جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنوك ( بلوم ، العربى الافريقى الدولى،التجاري الدولى CIB، المشرق ،التنمية الصناعية،ابوظبى الاول FAB،عودة ، المشرق ،كريدى اجريكول، اتش اس بى سى HSBC ، البركة ، قطر الوطني QNB، قناة السويس، الإسكندرية، المصرف المتحد، مصر إيران للتنمية ) نحو 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه
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