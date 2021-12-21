شهدت أسعار الفراخ البيضاء حالة من الأستقرار اليوم الجمعة 24 ديسمبر 2021 في السوق المحلية، وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء بالمزرعة 23.5 جنيهًا للكيلو، بينما تراوح السعر للمستهلك ما بين 25 إلى 27 جنيهاً حسب المنطقة.
كما سجلت سعر الفراخ البلدي بالمزرعة 30 جنيهًا للكيلو، و تراوح سعر المستهلك ما بين 33 إلى 35 جنيهًا للكيلو، بينما تراوح سعر الفراخ الساسو 37 جنيهًا سعر الكيلو للمستهلك.
من جانبه قال الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي للوزارة، إن مصر تنتج ما يقارب من 1.4 مليار دجاجة سنويًا تعطي حوالي 1.7 مليون طن لحوم بيضاء بنسبة 97% من الاكتفاء الذاتي، وأن متوسط نصيب الفرد من الإنتاج الداجني حوالي 14 كيلو في العام خاصة وأنها تعد أحد المصادر البديلة التي يلجأ إليها المواطنين في حالة إرتفاع أسعار اللحوم الحمراء.
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التعليقات على استقرار أسعار الدواجن.. اليوم 24 ديسمبر
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