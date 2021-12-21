ينشر اليوم السابع النتائج النهائية لاختيار رؤساء الغرف الصناعية في اتحاد الصناعات لدورة 2021-2025، وذلك بعد انتهاء التوافقات بين أعضاء مجلس الإدارة في كل غرف، وقدمت كل غرفة مرشح يمثلها في مجلس اتحاد الصناعات.
وكانت نتائج انتخابات الغرف الصناعية لدورة 2021-2025، فوز الدكتور محمد عبد السلام رئيساً لغرفة صناعة الملابس، وطارق حسانين رئيسا لغرفة الحبوب، محمد المهندس رئيسا للغرفة الهندسية، أشرف الجزائري رئيسا لغرفة الصناعات الغذائية، شريف الجبلي رئيسا للصناعات الكيماوية، عماد نعمان للصناعات المعدنية.
وفاز محمد المرشدي برئاسة غرفة الصناعات النسيجية، وعادل نعمان رئيسا للصناعات المعدنية، وأحمد حلمي رئيسا لغرفة صناعة الأخشاب، فاروق صبري لصناعة السينما، تامر ابو بكر لغرفة البترول، وهشام جزر لغرفة دباغة الجلود، وخالد سعيد لغرفة تكنولوجيا المعلومات، جمال الليثي لغرفة الأدوية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على بالأسماء ..النتائج النهائية لرؤساء الغرف الصناعية دورة 2021-2025
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق