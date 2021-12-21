

تفاصيل شهادات الإدخار من بنك CIB.. تعرف على أسعار الفائدة تفاصيل شهادات الإدخار من بنك CIB.. تعرف على أسعار الفائدة

تفاصيل شهادات الإدخار من بنك CIB || يسعى الكثير من المواطنين مؤخرًا إلى الحصول على شهادات الإدخار والاستثمار من البنوك باعتبارها أحد وسائل الاستثمار الآمنة في الوقت الحالي.



وتوفر الكثير من البنوك العاملة في مصر شهادات الإدخار بعائد مختلف على حسب مدة الشهادات، ومن بينها البنك التجاري الدولي.



حيث يوفر CIB مجموعة متنوعة من شهادات الادخار بمزايا فريدة تحظى بشعبية كبيرة بين عملاء البنك التجاري الدولي ، حيث توفر شهادات ادخار بأسعار فائدة ثابتة وأسعار فائدة متغيرة ، بآجال استحقاق تتراوح من 3 سنوات و 5 سنوات و 7 سنوات ، مما يسمح للعملاء بالاختيار بحرية يجب القيام به وفقًا لظروفهم ومتطلباتهم. اتخاذ قرار الادخار و شراء شهادات الاستثمار.

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شهادات الإدخار من بنك CIBفي هذا السياق، يستعرض “يلا بيزنس” كل ما قد تريد معرفته عن شهادات بنك CIB الإدخارية، لتختار ما يناسبك.شهادة الادخار لآجال 3 سنوات للعائد الثابت:تتراوح الفائدة السنوية بين 10% يصرف العائد كل 6 شهور، و9.75% يصرف العائد كل 3 شهور، و9.5% يصرف العائد كل شهر.شهادة الادخار 5 سنوات للعائد الثابت:تتراوح الفائدة السنوية بين 10.25% بدورية صرف كل 6 شهور، و10% بدورية صرف كل 3 شهور، و9.75% بدورية عائد شهري.شهادة الادخار 3 سنوات للعائد المتغير:تتغير أوتوماتيكيا على مدار العام بحسب متوسط سعر الإيداع في البنك المركزي فهي تقل 0.75% عن السعر المعلن من المركزي كل 45 يومًا وتسجل حاليا بالبنك التجاري الدولي 7.5% سنويا لعائد شهريشهادات بعائد تراكمي بالجنيه المصريالمدة: من 3-5 سنواتالحد الأدنى للشراء 5,000 جنيه مصري ومضاعفاتهايتم احتساب العائد ويُصرف عند تاريخ الاستحقاق