

هواوي تعلن رسميا عن الساعة الذكية Huawei Watch D هواوي تعلن رسميا عن الساعة الذكية Huawei Watch D

خلال مؤتمر هواوي، الذي أقيم اليوم، للإعلان عن هاتفها القابل للطي، قامت الشركة أيضا، بالإعلان عن، الساعة الذكية Huawei Watch D، بسعر مبالغ فيه، بعض الشيء، ولكن دعونا نرى، ما إذا كان السعر، يتناسب مع المواصفات، أم لا، مع العلم بأن، هذه الساعة الذكية، تتضمن مميزات، وأدوات، لم تتواجد في أي ساعة، من قبل، حيث تم الإعلان عنها، للكشف عن مخاطر تصلب الشرايين، وعدم انتظام ضربات القلب، وتوقف التنفس أثناء النوم، بالإضافة إلى العديد، من المواصفات، والمميزات الرائعة، التي سنتعرف عليها الآن.



مواصفات الساعة الذكية Huawei Watch D

هذه الساعة الذكية الجديدة، تتوفر مع هيكل، مصنوع من سبائك الألومنيوم، وحزام مصنوع، من المطاط الفلور، بالإضافة إلى أن، Huawei Watch D، تضم شاشة AMOLED، حجمها 1.64 بوصة، وبدقة 456×280 بكسل، وبكثافة تبلغ 366 بكسل، لكل بوصة، وتضم أيضا، بطارية ضخمة، تكفي لمدة 7 أيام، من الاستخدام، مع تفعيل جميع المميزات.



الساعة الذكية Watch D، الجديدة من هواوي، تدعم العديد من، مميزات الصحة، واللياقة البدنية، التي ستساعدك على، معرفة معدل ضربات القلب، ومراقبة مستوى الأكسجين، في الدم، وقياس ضغط الدم، وتتبع الخطوات، والنوم، مع إمكانية، تسجيل مخطط كهربية القلب، وبالإضافة إلى ذلك، فإن هناك ميزة أخرى، ممتازة للغاية، وهي TruBP، التي تستخدم مضخات هواء، وأكياسا هوائية دقيقة، لقياس ضغط الدم.

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ساعة Huawei Watch D، تعتمد على تقنية TruSeen 5.0+، لتخطيط القلب، وهذه التقنية، تستخدم 8 مستشعرات، كهروضوئية دائرية، و2 من المصادر المضيئة، مع عدسة زجاجية منحنية، مصنوعة من الياقوت، وأقطاب ECG، مطلية بـ PVD، لتحقيق نتائج دقيقة، وعلاوة على ذلك، فإن هذه الساعة، تدعم مقاومة الماء، والغبار بشهادة IP68، وتدعم أيضا خاصية NFC.وأهم ما يميز هذه الساعة، هي أنها ستسمح لك، بالحصول على استشارة، من الخبراء، لكي تتعرف على بياناتك الصحية، الصحيحة عبر الإنترنت، وبخلاف ذلك، أكدت شركة هواوي، أنها استعانت بـ 301 مستشفى، في الصين، للتأكد من دقة وموثوقية، الساعة الجديدة، التي تعتبر جهازا طبيا، من الدرجة الثانية، مع إدارة الغذاء، والدواء، والتمارين.سعر ساعة Huawei Watch Dسعر الساعة الذكية Huawei Watch D، يبلغ حوالي 470 دولارا أمريكيا، علما بأنها ستتوفر للشراء، بشكل رسمي في الصين، يوم 25 ديسمبر، ولم يتم الكشف، عن موعد توفرها، في الأسواق العالمية.