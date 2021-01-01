

احترس| قاتل غير مرئي في مطبخك.. يخفي ملايين البكتريا القولونية احترس| قاتل غير مرئي في مطبخك.. يخفي ملايين البكتريا القولونية

الكثير من المطابخ تحتوي على قاتل خفي، يجمع ملايين البكتريا القولونية القاتلة دون أن يعلم بذلك أهل المنزل، يتمثل هذا القاتل في لوح التقطيع الذي لا غنى لأي مطبخ عنه، وللأسف يتحول هذا اللوح إلى أرض خصبة للعديد من البكتيريا الضارة والخطرة جدا على الصحة، حتى مع تنظيفه.



ومن جانبها نشرت وكالة «سبوتنيك»، أنه يمكن العثور على ما يصل إلى مليوني من المكورات العنقودية وعشرات الآلاف من بكتيريا الإشريكية القولونية على سنتيمتر مربع واحد من سطح لوح التقطيع.



عادة بعد تقطيع المأكولات البحرية مثلا، قد تظل الفطريات العقدية على اللوح، وعند دخول جسم الإنسان، يمكن أن تسبب الإشريكية القولونية والفطريات العقدية التهابات خارج الأمعاء، وإسهال حاد وعواقب أخرى غير سارة.

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تغيير ألواح المطبخوكشف التقرير أن الأسوأ من ذلك أن العديد من العائلات لا تغير ألواح المطبخ لفترات طويلة الأمر الذي يتسبب في تجمع البكتريا القولونية، هذا بالإضافة إلى أن البعض يستعمل اللوح ويضعه في مكانها دون حتى غسله بشطل جيد ودقيق، الأمر الذي يتسبب في تراكم عدد كبير من البكتيريا ويمكن أن يصبح هذا اللوح أقذر حقًا من المرحاض، وبالتالي يجب استبداله بانتظام، كما يفضل أن يكون هناك أكثر من لوح تقطيع بحيث لانقطع الخضراوات على لوح اللحوم والاسماك.طريقة تنظف لوح التقطيعمن ناحية أخرى هناك العديد من الطرق التي يمكن الاعتماد عليها في تنظيف لوح التقطيع، حيث يمكن أن تعقم لوح التقطيع بالماء المغلي، حيث أن درجة الحرارة المرتفعة تقتل البكتيريا، ثم وضعه في منطقة جيدة التهوية ليجف بشكل طبيعي.كما يمكن تطهير لوح التقطيع المغسول عن طريق فركه بالملح، هذا بالإضافة إلى أن هناك العديد من مطهرات أدوات المطبخ في السوق اليوم وهي فعالة للغاية وسهلة الاستخدام إلى حد ما.وبعد الانتهاء من هذه الأمور يجب تعليق لوح التقطيع النظيف حتى يجف في منطقة جيدة التهوية لتجنب نمو البكتيريا،و لا ينصح بتعريضه لأشعة الشمس لفترة طويلة حتى يمكن قتل ما تبقى من بكتريا عالقة.