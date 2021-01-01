

الصحة العالمية: الفطر الأسود لا علاقة له بـ «كورونا» ولا داعي للخوف الصحة العالمية: الفطر الأسود لا علاقة له بـ «كورونا» ولا داعي للخوف

صرحت منظمة الصحة العالمية، في بيان أخير لها، إنه لا ينبغي القلق من مرض الفطر الأسود، لأنه لا يمثل تحديا صحيا. وأوضحت أن أعداد الإصابات محدودة للغاية، وذلك بعدما انتشرت حالة من الجدل والهلع على مدار الأيام الماضية. مؤكدة أن الفطر الأسود لا علاقة له بـ فيروس كورونا.



يقول الدكتور أمجد الخولي، استشاري الوبائيات في منظمة الصحة العالمية، إن الفطر الأسود موجود في البيئة كغيره من الفطريات، إلا أنه نادر الحدوث. ذلك لأن الاستخدام المكثف لأدوية «الكورتيكوستيرويدات»؛ أحد العوامل الرئيسية المسببة للمرض.



أضاف الدكتور أمجد الخولي، أن الفطر الأسود لا علاقة له بـ «كورونا»، لأنه يختلف عنه في نمط الانتقال. مؤكدا أن الفطر الأسود يصيب الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة، وكذلك الذين يتناولون أدوية الكورتيزون لعلاج الحالات الصعبة من فيروس كورونا.

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وأشار «الخولي» إلى أن العلاج لفترات طويلة باستخدام المضادات الحيوية، يهيء الجسم لنمو الفطريات عموما. ما يؤثر سلبًا على جهاز المناعة، ويُمكّن الجراثيم الفطرية من الجسم.وفي هذا الصدد أيضا نفت الدكتورة وجيدة أنور، عضو اللجنة العليا للفيروسات في وزارة التعليم العالي المصرية، علاقة الفطر الأسود بالإصابة بفيروس كورونا. محذرة من التخوف وإثارة الذعر بين المواطنين.مرض قديم ولكن يصعب علاجهوبرغم رسالة الإطمئنان التي وجهتها المنظمة إلا أنه مرض يصعب علاجه حسبما وصفه الخولي، مضيفا أنه يتطلب علاجًا مضادًّا للفطريات بالحقن في الوريد، قد يصحبه استئصال جراحي في بعض الأحيان.وأوضح الخولي أن الإصابة بالفطر الأسود، المعروف بداء الفطار العفني تحدث عند استنشاق الأبواغ التي تنتقل بعد ذلك لتصيب الرئتين والجيوب وتمتد لتصل إلى الدماغ أو العينين .مراقبة الجرعات مناسبةوعن تأثير أدوية الكورتيكوستيرويدات شددت منظمة الصحة العالمية على ضرورة مراقبة استخدامها وإعطائها بجرعات مناسبة وقليلة مع تجنب الجرعات العالية لفترات زمنية طويلة، خاصة في حالات الإصابات الشديدة والحرجة للمصابين بكورونا لأنها تُضعف جهاز المناعة.وقال الخولي استشاري الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية إن اتخاذ التدابير الوقائية ومكافحة العدوى بالمستشفيات، يعد أمرا ضروريا لمنع الانتشار البيئي لهذا المرض اللعين.رصد حالات بالفطر الأسوديذكر أن من أعراض الإصابة بهذا المرض والتي تكون بسيطة حسب مكان نمو الفطريات مثل: الحمى، والسعال، وألم في الصدر، وضيق في التنفس، وتورم في جانب الوجه، وصداع، واحتقان في الجيوب الأنفية، وآلام البطن، ونزيف بالجهاز الهضمي، وإسهال. وقد تحدث أحيانًا بعض المضاعفات، مثل العمى، والجلطات، وانسداد الأوعية الدموية، وتلف الأعصاب، وفقدان الوعي وفق تقرير مصري.وكانت الصحة المصرية رصدت بعض الحالات المتفرقة المصابة بالفطر الأسود بين مصابي فيروس كورونا المستجد خلال الأيام الماضية، فيما تتخذ الوزارة منهجًا صحياً وقائياً ضد المرض. كما أعلنت العراق عن وفاة مريض متأثرًا بإصابته بالداء الأسود ليعد ثاني حالة وفاة بهذا المرض.