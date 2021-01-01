

ابنك سرحان طول الوقت ومش بيذاكر؟ اعرفى السبب وإزاى تخليه يحب المذاكرة ابنك سرحان طول الوقت ومش بيذاكر؟ اعرفى السبب وإزاى تخليه يحب المذاكرة

"ابني هيجنني ومش مركز وسرحان على طول"..هذه الجملة التي دائماً ما ترددها بعض الأمهات أثناء مذاكرة الأطفال، فتبدأ بالصراخ في وجهه وضربه أحياناً ليفهم المعلومة ولكن يحدث العكس ويتشتت انتباه الطفل، ولا يستطيع فهم المعلومات التي ترددها الأم، ولعلاج هذه المشكلة، تحدثت أميرة البير خبيرة العلاقات الأسرية عن أسباب وعلاج شرود الطفل، أثناء المذاكرة خلال حديثها معنا والذى نستعرضه في هذا التقرير.



قالت خبيرة العلاقات الأسرية في حديثها لـ اليوم السابع:" شرود الذهن" أو ما يعرف "بالسرحان" الذي يعاني منه معظم الأطفال ويلاحظه الآباء، هي مشكلة تعود لبعض الأسباب النفسية، مثل القلق، أو الخوف، وفى حالة تواجد الأطفال فى المدارس، قد تعود لطول ساعات الدراسة أو الخوف والقلق من الامتحانات، أو الخوف من المدرس، وغيرها من المشاكل التي تتسبب في شرود الذهن، إلى جانب الإفراط في مشاهدة الأفلام الكرتونية، والألعاب الإلكترونية".



وتابعت: نقص الانتباه وفرط النشاط هو أحد اضطرابات النمو العصبية ويحدث في مرحلة الطفولة، ويستمر حتى مرحلة البلوغ ومرحلة الرشد بأشكال وأعراض مختلفة ولا يوجد أسباب واضحة ودقيقة حول سبب حدوثه ولا يوجد تحليل لتشخيص الاضطراب، ولذلك فإن التشخيص يجب أن يكون على يد طبيب مختص.

قد يعجبك أيضا...

طرق علاج السرحان عند الطفل:1- يجب على الآباء أن يتفهموا أن أطفالهم أذكياء وأن مشكلة التركيز لا تعني أن الأطفال ليسوا أذكياء أو أنهم غير مهتمين، ولكن تعني أن الطفل قد يرغب في التركيز على شيء آخر في ذهنه أو قد يكون لديه شعور بالجوع ورغبة في النوم.2- المذاكرة ليست فقط من أجل الاستعداد للامتحان لكن يمكن استغلالها لتعليم الأطفال الكثير من المهارات مثل التخطيط ووضع جدول زمني روتيني للطفل للقيام بالأعمال التي عليه إنجازها يومياً، و تزيد من تركيزه.3- صحة الأبناء هي أهم ما يبحث عنه الآباء والأمهات ومن أهم الأشياء التي تساعد الطفل للحفاظ على صحته هى النوم مبكراً، حيث إنه هام لنموه وتقوية جهازه المناعي وتنشيط ذاكرته، وخاصة الحصول على قسط من النوم خلال الظهر، الذى يساعد على إنعاش الذهن ويزيد من تركيز الطفل.4- يجب على الآباء أن يعلموا أن الطفل فضولي بطبعه، لذلك يمكن أن يشتت انتباهه بين سماع صوت التليفزيون أو أي جهاز إلكترونى آخر، لذلك على الآباء إصطحاب الطفل في غرفة خالية من الأشياء التي تشتت انتباههم.5- يجب على الأم أن تتجنب استخدام الصوت العالي والضرب ومقارنة الطفل بأقرانه، لأن ذلك يزيد من تشتته ويقلل من ثقته بنفسه، لذلك ينصح بتقسيم المهام الصعبة إلى مهام أصغر وأسهل للطفل مع استخدام الألوان والصور والموسيقى أثناء المذاكرة، لأن الهدف الأساسى التذكر وليس الحفظ.