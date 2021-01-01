"ابني هيجنني ومش مركز وسرحان على طول"..هذه الجملة التي دائماً ما ترددها بعض الأمهات أثناء مذاكرة الأطفال، فتبدأ بالصراخ في وجهه وضربه أحياناً ليفهم المعلومة ولكن يحدث العكس ويتشتت انتباه الطفل، ولا يستطيع فهم المعلومات التي ترددها الأم، ولعلاج هذه المشكلة، تحدثت أميرة البير خبيرة العلاقات الأسرية عن أسباب وعلاج شرود الطفل، أثناء المذاكرة خلال حديثها معنا والذى نستعرضه في هذا التقرير.
قالت خبيرة العلاقات الأسرية في حديثها لـ اليوم السابع:" شرود الذهن" أو ما يعرف "بالسرحان" الذي يعاني منه معظم الأطفال ويلاحظه الآباء، هي مشكلة تعود لبعض الأسباب النفسية، مثل القلق، أو الخوف، وفى حالة تواجد الأطفال فى المدارس، قد تعود لطول ساعات الدراسة أو الخوف والقلق من الامتحانات، أو الخوف من المدرس، وغيرها من المشاكل التي تتسبب في شرود الذهن، إلى جانب الإفراط في مشاهدة الأفلام الكرتونية، والألعاب الإلكترونية".
وتابعت: نقص الانتباه وفرط النشاط هو أحد اضطرابات النمو العصبية ويحدث في مرحلة الطفولة، ويستمر حتى مرحلة البلوغ ومرحلة الرشد بأشكال وأعراض مختلفة ولا يوجد أسباب واضحة ودقيقة حول سبب حدوثه ولا يوجد تحليل لتشخيص الاضطراب، ولذلك فإن التشخيص يجب أن يكون على يد طبيب مختص.
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التعليقات على ابنك سرحان طول الوقت ومش بيذاكر؟ اعرفى السبب وإزاى تخليه يحب المذاكرة
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