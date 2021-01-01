اكتسب قط شهرة واسعة بعدما أظهر مهارات فائقة في سرقة متعلقات الجيران، في ظاهرة أثارت انتباه السكان والشرطة في مدينة كرايستشيرش جنوبي نيوزيلندا.
وبدأ القط "كيث" ارتكاب جرائمه الطريفة بسرقة قطع الملابس والأحذية الخاصة بالجيران، لكنه مؤخرا عاد إلى المنزل حاملا "بونغ"، وهي أداة تستخدم لتدخين الحشيش، مع كيس به مسحوق أبيض غير معروف.
وقال دافيد وجيني رمبولد، مالكا القط البالغ من العمر 5 سنوات، في تصريحات نشرتها صحيفة "غارديان" البريطانية، إن "طموحاته نمت على ما يبدو".
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التعليقات على "القط اللص" يثير القلق.. والشرطة تعلق على أحدث جرائمه
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