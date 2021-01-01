لماذا يهاجمك الجمهور الزملكاوي رغم زملكاويتك؟.. اجابة صادمة من وزير الرياضة !! – فيديو

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صورة الخبر: وزير الرياضة اشرف صبحي
وزير الرياضة اشرف صبحي

قال وزير الرياضة اشرف صبحي عبر برنامج حواري اذيع علي فضائية صدي البلد انه يحترم الجميع واحترامه للمؤسسات لابد ان يكون موجود , انا وزير الرياضة لمصر وبالتالي لن انظر الي طرف لحساب طرف ”

وبسؤالة حول لماذا يهاجمك جمهور السوشال ميديا الزملكاوي رغم زملكاويتك رد صبحي قائلا : ” احينا تخرج جماهير الاهلي تقول اننا ادعم الزمالك واحينا جماهير الزمالك تقول اننا ندعم الاهلي وانا لا اري سوي مصر ”

واكمل قائلا : ” لن اقول انتمائي ولكنني لعبت في الاهلي سنة كارتيه ومدربي كان المستشار زكريا عبد العزيز مساعد النائب العام ولعبت في نادي الزمالك وعملت في نادي الزمالك في تخصصي ومهنتي وبالتالي وطنيتي هي من تحكمني ولا اري سوي مصر ”

وتابع قائلا : ” عندما عملت مديرا للعلاقات العامة والتسويق بالزمالك ذهبت الي الاهلي وقمنا بعمل بروتوكول تعاون كبير جدا هذه هي الروح التي يجب ان تكون سائدة ”

المصدر: zamalek.news

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