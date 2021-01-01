ميدو يناشد عبدالفتاح السيسي بالتدخل قبل إنتخابات الزمالك – فيديو



الإعلامي أحمد حسام ميدو الإعلامي أحمد حسام ميدو

ناشد الإعلامي أحمد حسام ميدو، مقدم برنامج ريمونتادا عبر قناة المحور، رئيس الجمهورية السيد عبدالفتاح السيسي، بالتدخل لحل أزمة نادي الزمالك قبل إجراء الإنتخابات.



وقال ميدو عبر برنامجه، بإن الأزمات الشخصية بين مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الحالي وممدوح عباس رئيس النادي الأسبق، ستدمر الزمالك.



وواصل، “الخلاف الشخصي بين مرتضى منصور وممدوح عباس يدفع ثمنه الزمالك، جماهير الزمالك مش هتخلص من أزماتهم الشخصية وخلافاتهم التي تتسبب في عدم استقرار نادي الزمالك”.

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وطالب ميدو من رئيس الجمهورية، بأن يأمر بعقد جلسة صلح بين المستشار مرتضى منصور والاستاذ ممدوح عباس قبل إجراء الإنتخابات في نادي الزمالك.وأكد ميدو عبر برنامجه، بإن الثنائي سيقدموا طعون على إنتخابات الزمالك، وذلك سيتسبب في دخول القلعة البيضاء لنفق مظلم.وشدد ميدو، بأن مشاكل نادي الزمالك لابد أن تحل، ولابد من عقد جلسة صلح بين المستشار مرتضى منصور وممدوح عباس وتحل جميع الخلافات الشخصية مع الكل.وأتم، الثنائي كبير وقادر على عقد جلسة معا وإنهاء خلافاتهما وحال الزمالك لن ينصلح سوى بصلح ممدوح عباس مع مرتضى منصور.