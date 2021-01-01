ناشد الإعلامي أحمد حسام ميدو، مقدم برنامج ريمونتادا عبر قناة المحور، رئيس الجمهورية السيد عبدالفتاح السيسي، بالتدخل لحل أزمة نادي الزمالك قبل إجراء الإنتخابات.
وقال ميدو عبر برنامجه، بإن الأزمات الشخصية بين مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الحالي وممدوح عباس رئيس النادي الأسبق، ستدمر الزمالك.
وواصل، “الخلاف الشخصي بين مرتضى منصور وممدوح عباس يدفع ثمنه الزمالك، جماهير الزمالك مش هتخلص من أزماتهم الشخصية وخلافاتهم التي تتسبب في عدم استقرار نادي الزمالك”.
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التعليقات على ميدو يناشد عبدالفتاح السيسي بالتدخل قبل إنتخابات الزمالك – فيديو
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