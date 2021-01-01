قرار حاسم من جالاتا سراي بشأن تفعيل بند شراء مصطفى محمد



مصطفى محمد مصطفى محمد



أكد تقرير صحفي، أن مجلس إدارة نادي جالاتا سراي التركي حسم قراره النهائي بشأن تفعيل بندء شراء تفعيل بند شراء مصطفى محمد لاعب الفريق المعار من نادي الزمالك.







وذكرت شبكة “ cnn turk” أن إدارة نادي جالاتا سراي قررت تفعيل بند شراء مصطفى محمد، حيث تواصلت مع إدارة نادي الزمالك خلال الأيام الماضية.

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كان مصطفى محمد انضم إلى جالاتا سراي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من الزمالك لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء قبل نهاية العام الجاري مقابل 4 ملايين دولار.أرقام مصطفى محمد مع جالاتا سراي:شارك مصطفى محمد مع جالاتا سراي في 16 مباراة في مسابقة الدوري التركي هذا الموسم، سجل خلالهم 5 أهداف.كما خاض “الأناكوندا” 4 مباريات مع الفريق التركي في دور المجموعات بمسابقة الدوري التركي، صنع خلالهم هدف.وتبلغ القيمة التسويقية لـ مصطفى محمد 6 ملايين يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.