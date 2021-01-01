مفاجأة مدوية.. على معلول رفض المشاركة أمام مصر بكأس العرب لهذا السبب



معلول رفض المشاركة أمام مصر بكأس العرب معلول رفض المشاركة أمام مصر بكأس العرب



كشف الصحفي التونسى حلمي الجبلاوي مفاجأة مدوية بشأن عدم مشاركة علي معلول نجم فريق الأهلي مع منتخب تونس أمام مصر، في المباراة التي اقيمت منتصف شهر ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الدور نصف النهائي، من بطولة كأس العرب، وانتهت بفوز نسور قرطاج بهدف دون رد.







وقال الجبلاوي في تصريحات لإذاعة “موزاييك” التونسية:" لدي بشكل قاطع ما يؤكد بأن علي معلول رفض المشاركة أمام مصر في كأس العرب حتى لا تتأثر شعبيته في مصر".

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تابع:" علي معلول كان جاهزا تماما لخوض مباراة مصر، رغم ذلك طلب من الجهاز الفني عدم المشاركة".واصل:" أتحمل المسؤولية كاملة بشأن ما أقوله عن علي معلول، كنت أول من أكد خبر انتهاء مشوار ياسين الشيخاوي مع منتخب تونس في بطولة كأس العرب، رغم تكتم الاتحاد التونسى، وكنت أيضا أول من أعلن شفاء علي معلول من الإصابة".اختتم:" العديد من الصحفيين التونسيين يعلمون خبر رفض علي معلول المشاركة أمام مصر في كأس العرب، لكنهم لا يريدون الإفصاح عن ذلك".وخسر منتخب تونس نهائي كأس العرب، أمام الجزائر بهدفين دون رد.الأهلي يكشف موعد التجديد مع علي معلولعلى جانب آخر، كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي، موعد تجديد تعاقد فريقه مع التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق.وأوضح عبد الحفيظ في تصريحات عبر قناة صدى البلد، إلى أن الإعلان عن تجديد عقد معلول سيكون عقب وصول بعثة إلى الأهلي مصر بعد خوض لقاء السوبر الإفريقي.ووصلت بعثة الأهلي إلى مصر، أمس الخميس، قادمة من قطر، بعد التتويج بكأس السوبر الإفريقي، على حساب فريق الرجاء البيضاوي المغربي.