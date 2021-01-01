جددي سفرتك بطريقة عمل شجرة جبن الكريسماس



شجرة جبن الكريسماس شجرة جبن الكريسماس





مع حلول الكريسماس يحتار الكثير من الأشخاص في أختيار الأطباق و الأكلات التي يمكن تقديمها لأفراد أسرتك و ضيوفك في هذه المناسبة.



فتحرص الكثير من ربات المنزل علىى تقديم الوجبات و الأكلات الشهية و اللذيذة خلال الأحتفال بـ الكريسماس، لذا قدمت الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا المذاع على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل شجرة جبن الكريسماس.

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مقادير شجرة جبن الكريسماسكيلو جبنة كريميشبتثوم معمرنصف كوب طماطم مجففة2 معلقة ثوم بودرمعلقة بصل بودر- للتزيين:زيتون أخضر وأسود مخليطماطم مجففةروز ماريجبنة سلاميللتقديمبسكويت كراكرزطريقة تحضير شجرة جبن الكريسماس- تخلط الجبنة الكريمي والشبت والثوم المعمر والثوم والبصل البودرة والطماطم المجففة المفرومة-يشكل الخليط كأسطوانة داخل ورق النايلون- تشكل على شكل مثلث أو شجرة وتوضع في الثلاجة حتى تتماسك- يزال ورق الألومنيوم وتوضع في طبق التقديم- تزين وتقدم