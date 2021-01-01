جددي سفرتك بطريقة عمل شجرة جبن الكريسماس

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شجرة جبن الكريسماس



مع حلول الكريسماس يحتار الكثير من الأشخاص في أختيار الأطباق و الأكلات التي يمكن تقديمها لأفراد أسرتك و ضيوفك في هذه المناسبة.

فتحرص الكثير من ربات المنزل علىى تقديم الوجبات و الأكلات الشهية و اللذيذة خلال الأحتفال بـ الكريسماس، لذا قدمت الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا المذاع على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل شجرة جبن الكريسماس.



مقادير شجرة جبن الكريسماس

كيلو جبنة كريمي

شبت
ثوم معمر

نصف كوب طماطم مجففة

2 معلقة ثوم بودر

معلقة بصل بودر



- للتزيين:

زيتون أخضر وأسود مخلي

طماطم مجففة

روز ماري

جبنة سلامي



للتقديم

بسكويت كراكرز



طريقة تحضير شجرة جبن الكريسماس

- تخلط الجبنة الكريمي والشبت والثوم المعمر والثوم والبصل البودرة والطماطم المجففة المفرومة

-يشكل الخليط كأسطوانة داخل ورق النايلون

- تشكل على شكل مثلث أو شجرة وتوضع في الثلاجة حتى تتماسك

- يزال ورق الألومنيوم وتوضع في طبق التقديم

- تزين وتقدم

المصدر: elbalad

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