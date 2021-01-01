بدء امتحانات التخلفات بـ خدمة اجتماعية حلوان .. الأحد



خدمة اجتماعية حلوان خدمة اجتماعية حلوان

أعلنت جامعة حلوان عن استعدادات الكليات لاستقبال امتحانات الفصل الدراسى الأول وسط إجراءات احترازية من فيروس كورونا، حيث تم تعقيم وتجهيز المدرجات والقاعات لاستقبال الامتحانات، وتطعيم أغلب منتسبى الجامعة بلقاح كورونا، كما أنه يتم حاليا تطعيم الباقين وتطعيم الطلاب الذين لم يبلغوا 18 عاما بلقاح فايزر.



وقالت إدارة كلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان، إنه من المقرر أن تبدأ الكلية امتحانات الفصل الدراسى الأول لعام 2021 - 2022 لطلاب التخلفات للطلاب المحملين بمادة او اثنين من سنة سابقة بداية من يوم 26 ديسمبر 2021 وتنتهى الامتحانات يوم 3 فبراير 2022.



ونوهت الكلية إلى أنه جارى العمل على إنشاء جداول الامتحانات وإعلانها للطلاب فى اقرب وقت.

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وأشارت الكلية إلى أنه تم تقسيم الطلاب على فترتين بالامتحانات فترة صباحية من ال 9 صباحا وفترة مسائية من 1 ظهرا منعا للتكدس، كما تم تقسيم الفرق بحيث يتم امتحان فرقتين فقط فى اليوم فرقة لكل فترة، ومن المقرر أن يكون عدد أيام الامتحانات لكل فرقة 7 أيام بحد أقصى.جدير بالذكر انه قد شكلت جامعة حلوان أول أسرة في مجال محو الأمية بأول كلية على مستوى كليات الجامعة تحت مسمى أسرة شباب ضد الأمية للتوعية بالمشروع القومي لمحو الأمية.وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح محمود مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور زغلول عباس حسنين عميد كلية الخدمة الاجتماعية ، وإشراف الدكتورة صفاء خضير وكيل كلية الخدمة الإجتماعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورائد الأسرة، والدكتور وجدي محمد بركات وكيل كلية الخدمة الإجتماعية لشئون التعليم والطلاب، و بالتعاون مع الدكتور أحمد عبد الرشيد حسين منسق ومشرف عام المشروع القومي لمحو الأمية على مستوى جامعة حلوان ووكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقا .