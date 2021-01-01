جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية: دخول الامتحانات للمطعمن فقط

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أعلنت جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية برئاسة الدكتور هشام الديب رئيس الجامعة، أنه بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2750 لسنة 2021 وبناء على قرار المجلس الأعلى للجامعات لن يتم السماح لأى طالب بدخول اختبارات الفصل الدراسي الأول 2021 /2022، بدون شهادة التطعيم .



وأكدت الجامعة إلى أنه سوف يمنع دخول أى طالب الى إختبارات الفصل الدراسي الأول بالجامعة إلا بعد التأكد من الحصول على أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا .



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واوضحت الجامعة الى أنه فى حالة عدم تلقى الطالب تطعيم مضاد لفيروس كورونا ورغب فى الدخول لأداء اختبارات الفصل الدراسي الأول فعليه تقديم شهادة سلبية نتيجة تحليل PCR، وذلك فى ضوء المحافظة على صحة إبناء الجامعة وجميع منتسبيها من الاصابة بفيروس كورونا والمحاولة التصدى له .

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تعد الجامعات التكنولوجية نقلة مهمة في استحداث مسار جديد للتعليم الفني في مصر، ويأتي إنشاؤها؛ وفقا لـ"رؤية مصر 2030"، والتي تشمل خططا وبرامج طموحة للتعليم والتدريب التطبيقي، والسعي نحو خلق جيل جديد من الفنيين، قادر على مواكبة العصر والتقدم التكنولوجي؛ من خلال تزويده بالخبرات والمهارات التي تساعده على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.جدير بالذكر أن المجلس الأعلي للجامعات، كان أعلن أن العام الدراسي بدأ في التاسع من شهر أكتوبر الماضي من العام الدراسي الجاري 2021، وينتهي يوم 16 يونيو 2022 ، حيث يستمر 34 أسبوعًا، على أن تكون أيام الدراسة الفعلية بعد حذف الإجازات الرسمية 93 يومًا للفصل الدراسي الأول و 97 يومًا للفصل الدراسي الثاني.وكما حدد المجلس الأعلي للجامعات، موعد إجازة نصف العام تبدأ من السبت 5 فبراير 2022 ، حتي الخميس 17 فبراير 2022 لمدة أسبوعين، ليبدأ بعدها الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 19 فبراير 2022، حتي الخميس 9 يونيو 2022، وبذلك يقطع المجلس الأعلي للجامعات كافة الطرق أمام ترويج الشائعات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك وتويتر" حول موعد امتحانات نصف العام وموعد اجازة نصف العام في الجامعات المصرية لعام 2022.