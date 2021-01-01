جامعة حلوان: تفعيل دفع المصروفات إلكترونيا



جامعة حلوان جامعة حلوان





فعَّلت جامعة حلوان، عدة آليات لدفع المصروفات الدراسية للطلاب "عن بعد"، عن طريق عدة خدمات الكترونية أو عبر التحويلات البنكية.



وفي ظل أزمة فيروس كورونا، ولضرورة سداد مصروفات العام الدراسى للطلاب نوضح طرق وكيفية سداد المصروفات إلكترونيا.

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١- يجب على الطلاب الدخول على الموقع الخاص بالكلية والحصول على كود الدفع إلاكتروني الخاص بكل منهم.٢- يمكن التوجه لاحد البنوك و ايداع المصروفات ،و تحويلها الكترونيا عبر البرنامج الالكترونى الخاص بالبنك .٣- يمكن السداد عبر فروعى كل من " امان Aman - مصاري Masary - ممكن Momeen - ايجي باي EgyPay - البريد المصري Egypt Post - سمارت Smart - وقتي Wakty "جدير بالذكر أنه قد نظم مركز الارشاد النفسي ورعاية ذوى الاحتياجات الخاصة بكلية التربية جامعة حلوان ندوة الطريق المظلم لمواجهة ظاهرة تعاطي وإدمان المخدرات وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة والدكتور حسام حمدي عميد كلية التربية وإشراف الدكتورة حنان كريمة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.وحاضر في الندوة الدكتور محمد مصطفي محمد خبير السموم والمخدرات بمصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل، الدكتور احمد حسن الليثي أستاذ مساعد الصحة النفسية بكلية التربية، ا/اميرة رجب المشرف المساعد علي إدارة البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.