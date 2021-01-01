أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى إطار تعاون الأكاديمية مع الهيئات البحثية المختلفة عن برنامج منح الدكتوراه التى ترعى الطلاب الدوليين للدراسة في الجامعات الصينية في مجال الاقتصاد والمالية او الرياضيات التطبيقية او بحوث العمليات اوالذكاء الاصطناعي او علوم الكمبيوتر ،تقدم منح جامعة الأكاديمية الصينية للعلوم( (UCAS ومنح ANSO للمواهب الشابة برامج الدكتوراه لمدة 3-4 سنوات.
واوضحت أنه لمزيد من المعلومات عبر هذا الرابط
http://www.asrt.sci.eg/international-grants/china/
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التعليقات على البحث العلمي تعلن عن برنامج منح الدكتوراه في الجامعات الصينية.. تفاصيل
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