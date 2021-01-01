البحث العلمي تعلن عن برنامج منح الدكتوراه في الجامعات الصينية.. تفاصيل



أكاديمية البحث العلمي أكاديمية البحث العلمي



أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى إطار تعاون الأكاديمية مع الهيئات البحثية المختلفة عن برنامج منح الدكتوراه التى ترعى الطلاب الدوليين للدراسة في الجامعات الصينية في مجال الاقتصاد والمالية او الرياضيات التطبيقية او بحوث العمليات اوالذكاء الاصطناعي او علوم الكمبيوتر ‏،تقدم منح جامعة الأكاديمية الصينية للعلوم( (UCAS ومنح ANSO للمواهب الشابة برامج الدكتوراه لمدة 3-4 سنوات.



واوضحت أنه لمزيد من المعلومات عبر هذا الرابط



http://www.asrt.sci.eg/international-grants/china/

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وكانت قد اعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن للموسم الثاني لمسابقة التصوير الفوتوغرافي لاختيار أحسن صور علمية لعام 2021، حيث تدعو الأكاديمية جميع المهتمين للمشاركة في المسابقة التي تنظمها الأكاديمية من خلال قطاع العلاقات العلمية والثقافية في موعد اقصاه 31 ديسمبر 2021 من خلال الموقع الرسمي للأكاديمية .واوضحت أنها قد أطلقت الأكاديمية الموسم الأول للمسابقة العام الماضي 2020 وقد اشترك في الموسم الأول 174 متسابقا بإجمالي عدد صور 811 صورة وقد فاز 11 متسابقاً بجوائز مالية قدمتها الأكاديمية.