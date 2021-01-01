خالد الجندي محذراً من الدجالين : مش موجود والنبي لم يٌسحر أبداً



الشيخ خالد الجندي الشيخ خالد الجندي





حذر الشيخ خالد الجندي الداعية الإسلامي وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، من الدجل والشعوذة، مؤكداً أن كثير من الناس لا يصدق رغم بيانا أن سكرات الموت ليست مصيبة وأنها رحمة ولم يصدق أحد.



السحر مجرد خيال

وتابع الشيخ خالد الجندي خلال برنامج لعلهم يفقهون المذاع عبر فضائية dmc:"احنا أمام ظاهرة عجيبة، الأخبار طالعتنا بإنه تم القبض على مجموعة من الدجالين اللي مازالوا بيقنعوا الناس بأن السحر موجود، وقلت إن السحر مجرد تراهات وإنه لم يعد موجوداً بعد النبي".

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ولفت إلى أن هناك تغيرات حدثت للدنيا ببعثة النبي، من بينها انقطاع العلاقة النفعية بين الإنس والجن، ولن يستطيع الإنس تسخير الجن، مبيناً أن المعوذتين لما نزلتا على النبي كفتاه ولم يقم بأي رقية بغيرهما.وشدد الشيخ خالد الجندي على أن الذين قالوا بأن النبي قد سحر ليس صحيحاً، وإن كان موجوداً في البخاري، ولم يثبت عن النبي، موضحاً أن القائلين بوقوع السحر قالوا بإنه مجرد خيالات، والنتيجة كانت التحذير من الدجالين.الدجال والنصاب بيتقال له يا شيخأكد الدكتور رمضان عبد الرازق، الداعية الإسلامي، أن بعض النصابين في الوقت الراهن يدعون أنهم شيوخ، وللأسف الشديد أن الناس تساعدهم في هذا، مطالباً بتجريم ومحاسبة كل من يدعي أنه أزهري.وقال رمضان عبد الرازق خلال برنامج لعلهم يفقهون المذاع عبر فضائية dmc، : يا جماعة الله يراضيكم خلي بالكم ممن يدعي أنه شيخ.. الدجال والنصاب بيتقال له يا شيخ.. الله تعالى يقول :"ألم يعلم بأن الله يرى".. فمش أي واحد يتقله يا شيخ.وناشد رمضان عبد الرازق بتجريم كل من يدعي أنه شيخ، أو أنه أزهري، مثلما يفعل مع غير المنتسبين للطب.هل سيتعرض كل البشر لفتنة المسيح الدجال؟.. الإفتاء توضحزواج الجن من الإنس حقيقة أم خيال.. العلماء يجيبونقانون يمنع الخمور والبيرة والدخانطالب مجلس الفقه ببرنامج لعلهم يفقهون المذاع على فضائية dmc، الدولة بإصدار قانون يمنع الخمور والبيرة والدخان بأنواعه، محذراً من خطورة ما ستؤديه هذه الأمور من كوارث مجتمعية نتيجة التقليد الأعمى.وقال الشيخ خالد الجندي الداعية الإسلامي وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: "لو صدر قانون لمنع بيع السجائر والمعسل هينضبط المجتمع، اه هيتقمص ناس، ويلفوها زي المخدرات، لكن الضرر هيقل.. الأيام الجاية هنلاقي تقليد أعمى والسكر هيؤدي لكوارث"، مؤكداً أن منع هذه الأشياء واجب لكي ينضبط المجتمع ويأمن الناس على ذويهم.ولفت الشيخ خالد الجندي إلى أن البعض قد يتحجج بالاقتصاد وضرره إلا أن الآية الكريم جاءت لتقول: " وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله"، داعياً ربنا يغننا بحلاله عن حرامه.وشدد أعضاء مجلس الفقه ببرنامج لعلهم يفقهون، على حرمة هذه الأشياء قائلين: "نطالب الدولة بمنع بيع الخمور والبيرة، لأنها حرام ومنكر ومن الكبائر، موضحين أن السجائر لديها نفس التحريم لما ورد في فتوى دار الإفتاء المصرية".