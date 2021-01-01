إذا أردت تحقيق أمنياتك واستجابة دعواتك عليك بهذا الفعل..فيديو



الشيخ محمد أبو بكر الداعية الإسلامي الشيخ محمد أبو بكر الداعية الإسلامي

لا يوجد أحد إلا وله أمنيات يرغب فى تحقيقها، ولكي يتم تحقيق الآمال يجب أن يتحلى المرء ببعض الصفات مثل الصبر والاجتهاد، ثم عليه بأقوى سلاح وهو الدعاء.







الدعاء يقرب الإنسان من ربه، ويجب الخشوع وحضور القلب فى الدعاء واليقين بأن الله سوف يستجيب الله للدعاء كما يقوم المرء أيضًا بالدعاء لتفريج الهم وعلى المرء أيضا الراغب في تحقيق امنياته الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

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وقال الشيخ محمد أبو بكر الداعية الإسلامي إن كل يوم تصلى فيه على النبي صلى الله علي وسلم تجمع هذه الصلوات وتعرض على الحبيب محمد فى يوم الجمعة.وأضاف محمد أبو بكر: إلا يوم الجمعة فمن يصلى على النبي فيه فصلاته تعرض عليه مباشرة في لحظتها، “لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث “إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا من الصلاة علي فيه فإن صلاتكم معروضة علي”.هل أقضي الصلوات الفائتة الجهرية سرا أم علانية؟.. الإفتاء تجيبهل من حق الزوج معرفة راتب زوجته ومن أين جاء وفيما صرف؟فضل الصلاة على النبيوأوضح أبو بكر أنه إذا أردت أن يغفر ذنبك أو يستر عرضك وتقضى حاجتك فعليك بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم.وتابع الداعية الإسلامي: وأن أردت أن يحسن فى أولادك ويوسع لك فى رزقك والنجاة من فتنة المحيا والممات فصل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم.وأكد “أبو بكر” أن أردت قضاء الدعوات فابدأ واختم بالصلاة على النبي محمد، فمشايخنا وعلمائنا كانوا يقولون الحاجة الوحيدة التى لا يردها الله من فم عبد هي الصلاة على النبي محمد، فهي مسك وطيب قال تعالى “إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ”.واستطرد: علماؤنا يقولون من أراد أن تجاب دعوته فليبدأ دعائه بالصلاة على رسول الله وليختم دعائه بالصلاة على رسول الله ، فإن الصلاة على النبي فى البداية مقبولة حتما وفى الختام مقبولة حتما والله كريم لا يقبل صلاتين ويترك ما بينهما فيقبل ما بين الصلاتين إكراما لحبيبه محمد.الصلاة النارية لتفريج الكروب"الصلاة النارية" أو "التازية" أو "التفريجية" أو "القرطبية" فهذه كلها أسماء لنفس الصيغة من صيغ الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم، فقد سميت "الصلاة "التازية" نسبة إلى بعض أهل الله واسمه السيد "إبراهيم التازى"، وسميت الصلاة "التفريجية" نظرا لحدوث الفرج الشديد على من يواظب عليها، كما سميت بالصلاة "القرطبية" نسبة للإمام القرطبي، وأخيرا سميت بالصلاة "النارية" تشبيها لسرعة تأثيرها وتحقق المطلوب ببركتها بالنار فى سرعة حركتها.والصلاة النارية ليست بركوع ولا سجود، إنما هى صيغة من صيغ الصلاة على النبى محمد صلى الله عليه وسلم، والتى يقول فيها المصلى: «اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبىٍ تنحل به العقد، وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله»، وقد ورد العديد من الصيغ ولكن هذه هى الصيغة التى تعلمها الكثير من المشايخ.