لربات البيوت.. 5 نصائح تحافظ على نعومة يديك وقدميك فى الشتاء



نصائح تحافظ على نعومة يديك نصائح تحافظ على نعومة يديك





تعانى ربات البيوت كثيرا فى فصل الشتاء بسبب غسيل الصحون، حيث تكون المياه شديدة البرودة، مايؤثر على نعومة اليدين، كما أن الوقوف المتكرر داخل المطبخ مع برودة الطقس يسببان تقشققات القدمين، وهو ما يزعجهن كثيرا.



وتقدم خبيرة التجميل دعاء محمد، نصائح مهمة لربات البيوت تساعدهن فى الحفاظ على نعومة أيديهن وأقدامهن، منها:-

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-ارتداء جوانتى جلد عند غسيل الصحون وهو أمر ضرورة لحماية اليدين من المواد الكيميائية الضارة الموجودة بسائل غسيل الصحون.-عدم استخدام الماء الساخن فى غسل الصحون، لأن ذلك يزيد من جفاف جلد اليدين، لذا يجب استخدام الماء الفاتر.-ترطيب اليدين ٣ مرات فى اليوم، مع ضرورة ترطيبها عقب غسيل الصحون مباشرة.-تجفيف اليدين مباشرة عقب استخدام المياه.-ترطيب القدمين مرتين يوميا صباحا ومساء.-يفضل ارتداء جوارب فى القدمين لأنها تحمى القدمين من الجفاف والتشقق.-الإكثار من شرب المياه على مدار اليوم.-الإكثار من تناول الخضروات والفاكهة الطازجة التى تساعد على نضارة البشرة وتحميها من الجفاف.العناية بالبشرةوللعناية بالبشرة، يجب اتباع بعض النصائح التالية:- أسطورة الـ2*1ليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية بها.- وداعًا لاتساخ البشرةأهم شيء هو تنظيف بشرتك فى الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.- تقشير بشرتك بنعومةيجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة فى التقشير البابايا، والأناناس.– التونر:وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثى عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.- سوبر سيرومخطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.- اثنين من المرطباتلا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلا، والواقى من الشمس نهارا، خاصة إن كان جلدك حساسًا.- قوة الاستحمامالاستحمام ليس مجرد وسيلة للنظافة، فلتستخدمي "شاور" يحتوي على أحماض ألفا هيدروكسى، التي يمكن أن تساعد على تقشير، وترطيب الجلد.- مرطب بعد الحمامالترطيب بعد الاستحمام يساعد على منع جفاف الجلد ويمكن أن يحسن ملمسه.وينصح باستخدام مرطبات تحتوي على شجرة الشاي، وعشب الليمون، وزيت الجوجوبا وزبدة الشيا.