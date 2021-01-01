أعراض الانزلاق الغضروفي وطرق العلاج

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أعراض الانزلاق الغضروفي

يعاني البعض من الإصابة بمرض الانزلاق الغضروفي، وهو من المشاكل الصحية التي تسبب الشعور بآلام شديدة في منطقة آخر الظهر، وعدم القدرة على ممارسة مختلف الأنشطة البدنية، والشعور بألم مبرح عند الانحناء أو حمل أي أغراض ثقيلة، أصبحت شكوى، حتى بين الشباب من الجنسين.



ويشير الدكتور محمد السيد رمضان جراح المخ والأعصاب والعمود الفقري، إلى أن الانزلاق الغضروفي مرض يصيب فقرات العمود الفقري، ويمكن اكتشافه من خلال أعراضه.



أسباب الانزلاق الغضروفي

وعن أسباب الانزلاق الغضروفي، ويوضح الدكتور محمد، أنه أحيانا تكون هناك عوامل وراثية، كضعف أنسجة الغضروف، أو بسبب الجلوس لفترات طويلة بدون ممارسة الحركة، كما أن هناك العديد من المهن التي تتطلب ممارستها التحميل المستمر على العمود الفقري.

ويضيف الدكتور محمد السيد أن من أكثر الأماكن شيوعًا في الفقرات التي يحدث عندها الانزلاق الغضروفي؛ ما بين الفقرة القطنية الرابعة، والفقرة القطنية الخامسة عند أسفل الظهر، وهذه المنطقة هي التي تعمل على امتصاص تأثير حمل أعلى الظهر، وخاصة أثناء الوقوف أو الجلوس.

المصدر: vetogate

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