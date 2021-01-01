أعراض الانزلاق الغضروفي وطرق العلاج

يعاني البعض من الإصابة بمرض الانزلاق الغضروفي، وهو من المشاكل الصحية التي تسبب الشعور بآلام شديدة في منطقة آخر الظهر، وعدم القدرة على ممارسة مختلف الأنشطة البدنية، والشعور بألم مبرح عند الانحناء أو حمل أي أغراض ثقيلة، أصبحت شكوى، حتى بين الشباب من الجنسين.
ويشير الدكتور محمد السيد رمضان جراح المخ والأعصاب والعمود الفقري، إلى أن الانزلاق الغضروفي مرض يصيب فقرات العمود الفقري، ويمكن اكتشافه من خلال أعراضه.
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