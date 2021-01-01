انتبه.. هذه العلامات تؤكد فساد البيض



فساد البيض فساد البيض





البيض غذاء كثيف المغذيات ومصدر كبير للبروتين وفيتامين د والسيلينيوم ، إلى جانب الفيتامينات والمعادن الأساسية الأخرى مثل فيتامين ب 2 وحمض الفوليك والفوسفور والكالسيوم.



,يرتبط استهلاك البيض بالعديد من الفوائد الصحية مثل إدارة الوزن وتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض التنكسية وتحسين صحة العظام وجهاز المناعة الجيد.

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ولكن في هذا المقال سنناقش كيفية التعرف على البيض الفاسد وما هي مخاطر تناوله.1. اختبار تعويمهذه من أسهل الطرق لتحديد ما إذا كانت البيضة طازجة أم لا، لإجراء الاختبار ، خذ كوبًا أو وعاءًا من الماء البارد وضع البيض فيه، إذا طاف البيض على السطح ، فهذا يعني أنه تالف ويجب التخلص منه، إذا غاصوا على الزر وظلوا مسطحين على جانب واحد ، فإنهم يكونون طازجين بينما إذا غرقوا ووقفوا على جانب واحد ، فهي ليست طازجة ولكن من الجيد تناولها.2. اختبار البصر والرائحةيمكن أن يوضح الاختبار البصري والرائحة الكثير عن البيض الجيد أو الفاسد، إذا كان قشر البيض متشققًا أو مسحوقًا أو لزجًا ، فقد يشير ذلك إلى علامات التعفن.وإذا كان لون الألبومين وردي أو أخضر أو ​​أزرق أو أسود ، بدلاً من الأبيض النقي ، يجب التخلص منه، على الرغم من أن رائحة البيض بالقشرة قد لا يساعد في التعرف على تعفنهم ، ولكن بعد تكسيرهم ، إذا كانت رائحتهم نفاذة ورائحة كريهة ، يجب التخلص منها.