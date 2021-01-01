تفاصيل أول علاج أمريكى لكورونا عن طريق الفم

آخر الأخبارالصحة والجمال › تفاصيل أول علاج أمريكى لكورونا عن طريق الفم

صورة الخبر: فيروس كورونا
فيروس كورونا


بعد أن تسبب فيروس كورونا في وفاة الكثيرين خلال الفترة الماضية نتيجة مضاعفاته المختلفة تأتى شركة فايزر بعقار نيرماترلفير وهو أول دواء ضد فيروس كورونا يتم تناوله عن طريق الفم وهو أول علاج مضاد لكورونا يأخذ عن طريق الفم .وهي خطوة كبيرة إلى الأمام في مكافحة هذا الوباء العالمي".

أعراض خفيفة إلى متوسطة
يُشار إلى أن العدد الإجمالي لمصابي كورونا في أمريكا تخطى 47 مليون حالة ووفقا لبيان صدر مؤخرا لهيئة الدواء الأمريكية العقار يصلح لعلاج مرضى فيروس كورونا ممن يعانون من أعراض خفيفة إلى متوسطة، والأطفال المرضى الذين تتراوح أعمارهم بين 12 سنة وما فوق ويزنون 40 كيلو جرام على الأقل

أما ذوي الأعراض الحرجة أظهرت الاختبارات نتائج إيجابية لتناول مرضى كوفيد-19 حبوب عقار باكسلوفيد من فايزر و مولنوبيرافير من شركة ميرك .



جرعات معززة
في السياق نفسه صرحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بتناول جرعات معززة من لقاحي فايزر وموديرنا المضادين لفيروس كورونا، تساهم في تقليل حالات دخول المستشفيات والوفاة وهو أول دواء يمكن للمرضى المصابين تناوله في المنزل للبقاء خارج المستشفى ويساعد العقار على تغير الطريقة التي نعالج بها كوفيد-19" فيعد أول دواء يمكن للمرضى المصابين تناوله في المنزل للبقاء خارج المستشفى.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تفاصيل أول علاج أمريكى لكورونا عن طريق الفم

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
80952

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager