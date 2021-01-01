كل ما تريد معرفته حول مرض صمام القلب



مرض صمام القلب مرض صمام القلب



مرض صمام القلب ، لا يعمل صمام أو أكثر من الصمامات الموجودة في قلبك بشكل صحيح، كما يحتوي قلبك على أربعة صمامات تحافظ على تدفق الدم في الاتجاه الصحيح.



وفي بعض الحالات ، واحد أو أكثر من الصمامات لا تفتح أو تغلق بشكل صحيح، يمكن أن يتسبب ذلك في تعطيل تدفق الدم عبر قلبك إلى جسمك.



أسباب مرض صمام القلب

صمامات القلب الأربعة ، التي تحافظ على تدفق الدم في الاتجاه الصحيح ، هي الصمامات التاجية ، والصمامات ثلاثية الشرفات ، والصمامات الرئوية ، والصمام الأبهري.

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كما يحتوي كل صمام على لوحات (وريقات) تفتح وتغلق مرة واحدة لكل نبضة قلب، إذا فشل واحد أو أكثر من الصمامات في الفتح أو الإغلاق بشكل صحيح ، فإن تدفق الدم عبر قلبك إلى جسمك ينقطع.قد يكون مرض صمام القلب موجودًا عند الولادة (خلقي)، يمكن أن يحدث أيضًا عند البالغين بسبب العديد من الأسباب والحالات ، مثل الالتهابات وأمراض القلب الأخرى.تشمل مشاكل صمام القلب ما يلي:ارتجاع، لا تنغلق طيات الصمام بشكل صحيح ، مما يتسبب في تسرب الدم إلى الخلف في قلبك، يحدث هذا عادة بسبب انتفاخ الصمامات ، وهي حالة تسمى التدلي.تضيق، تصبح طيات الصمام سميكة أو صلبة وربما تندمج معًا، ينتج عن هذا تضييق فتحة الصمام وانخفاض تدفق الدم عبر الصمام.أتريسيا، لم يتشكل الصمام ، وتسد ورقة صلبة من الأنسجة تدفق الدم بين غرف القلب.